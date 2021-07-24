Вместе с тем муж женщины до сих пор находится в тяжелом состоянии. В Госпродпотребслужбе нашли производителя рыбы – расследование трагедии продолжается.

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Известно, что семейная пара купила вяленого леща в одном из супермаркетов города. После того, как они попробовали его, оба заболели ботулизмом.

Ботулизм – что это?

Болезнь возникает в результате отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризуется тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы.

Возбудитель болезни – Clostridium botulinum. Чаще всего он находится в почве и образует споры, которые чрезвычайно устойчивы к воздействию химических и физических факторов. Так, они выдерживают кипячение в течение 5 часов и погибают при 120°С через ЗО минут.

Симптомы ботулизма

  • тошнота
  • рвота;
  • характерная боль в животе;
  • жидкий стул без патологических примесей;
  • нарушение зрения (больного беспокоит "сетка" перед глазами, двоение предметов, тяжесть чтения, что связано с параличом глазных мышц);
  • жажда, сухость слизистых оболочек;
  • расстройство глотания;
  • может измениться тембр голоса;
  • сильная головная боль;
  • головокружение;
  • бессонница;
  • общая слабость;
  • повышение температуры тела;
  • ощущение нехватки воздуха, тяжесть в груди.