Вместе с тем муж женщины до сих пор находится в тяжелом состоянии. В Госпродпотребслужбе нашли производителя рыбы – расследование трагедии продолжается.

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Известно, что семейная пара купила вяленого леща в одном из супермаркетов города. После того, как они попробовали его, оба заболели ботулизмом.

Ботулизм – что это? Болезнь возникает в результате отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризуется тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы. Возбудитель болезни – Clostridium botulinum. Чаще всего он находится в почве и образует споры, которые чрезвычайно устойчивы к воздействию химических и физических факторов. Так, они выдерживают кипячение в течение 5 часов и погибают при 120°С через ЗО минут.

Симптомы ботулизма