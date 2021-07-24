Вместе с тем муж женщины до сих пор находится в тяжелом состоянии. В Госпродпотребслужбе нашли производителя рыбы – расследование трагедии продолжается.
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Известно, что семейная пара купила вяленого леща в одном из супермаркетов города. После того, как они попробовали его, оба заболели ботулизмом.
Болезнь возникает в результате отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризуется тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы.
Возбудитель болезни – Clostridium botulinum. Чаще всего он находится в почве и образует споры, которые чрезвычайно устойчивы к воздействию химических и физических факторов. Так, они выдерживают кипячение в течение 5 часов и погибают при 120°С через ЗО минут.
Симптомы ботулизма
- тошнота
- рвота;
- характерная боль в животе;
- жидкий стул без патологических примесей;
- нарушение зрения (больного беспокоит "сетка" перед глазами, двоение предметов, тяжесть чтения, что связано с параличом глазных мышц);
- жажда, сухость слизистых оболочек;
- расстройство глотания;
- может измениться тембр голоса;
- сильная головная боль;
- головокружение;
- бессонница;
- общая слабость;
- повышение температуры тела;
- ощущение нехватки воздуха, тяжесть в груди.