Пока у ученых нет точно доказанных способов, как восстановить обоняние после перенесенного коронавируса. Один из вариантов – заново научить нос распознавать запахи с помощью обонятельной гимнастики. Это помогает не всем, но попробовать стоит.
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Пока нос "лечат" только обонятельной гимнастикой
Как подготовиться к тренировкам:
- соберите несколько запахов просто дома, например кожуру апельсина, кофейные зерна, листики мяты, укропа или корицу;
- разложите их по маленьким тарелкам или банках;
- еще понадобится блокнот, чтобы записывать ощущения.
Вот что предлагают сделать:
- Возьмите банку с запахом в руки, расслабьтесь и вдохните естественно (слишком быстрый и глубокий вдох может привести к тому, что вы ничего не почувствуете).
- Не нюхайте слишком долго – достаточно 10 секунд на каждый запах.
- Повторите еще дважды, затем отдохните 5 минут.
- Запишите свой опыт в дневник наблюдений – любые изменения, которые вы заметили.
- Перейдите к следующему запаху и сделайте то же самое.
Советуют тренировать запах как минимум два раза в день – утром и вечером. В перерывах между тренировками пробуйте нюхать и другие предметы: цветы, парфюмерию, еду – главное, чтобы это было безопасно.
Диапазон запахов можно попробовать расширить и благодаря эфирным маслам. В исследованиях обычно используют 4 классических запаха: лимон, розу, гвоздику и эвкалипт. Но можно выбрать на свой вкус.