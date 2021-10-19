Пока у ученых нет точно доказанных способов, как восстановить обоняние после перенесенного коронавируса. Один из вариантов – заново научить нос распознавать запахи с помощью обонятельной гимнастики. Это помогает не всем, но попробовать стоит.

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Пока нос "лечат" только обонятельной гимнастикой

Как подготовиться к тренировкам:

  • соберите несколько запахов просто дома, например кожуру апельсина, кофейные зерна, листики мяты, укропа или корицу;
  • разложите их по маленьким тарелкам или банках;
  • еще понадобится блокнот, чтобы записывать ощущения.

Вот что предлагают сделать:

  • Возьмите банку с запахом в руки, расслабьтесь и вдохните естественно (слишком быстрый и глубокий вдох может привести к тому, что вы ничего не почувствуете).
  • Не нюхайте слишком долго – достаточно 10 секунд на каждый запах.
  • Повторите еще дважды, затем отдохните 5 минут.
  • Запишите свой опыт в дневник наблюдений – любые изменения, которые вы заметили.
  • Перейдите к следующему запаху и сделайте то же самое.

Советуют тренировать запах как минимум два раза в день – утром и вечером. В перерывах между тренировками пробуйте нюхать и другие предметы: цветы, парфюмерию, еду – главное, чтобы это было безопасно.

Диапазон запахов можно попробовать расширить и благодаря эфирным маслам. В исследованиях обычно используют 4 классических запаха: лимон, розу, гвоздику и эвкалипт. Но можно выбрать на свой вкус.

Когда может восстановиться обоняние и вкус после COVID-19?

Ученые считают, что обоняние и вкус, скорее всего, восстановятся. Правда, не у всех на 100%. Шансы восстановиться в течение года составляют от 60 до 80%. Из-за того, что обоняние обычно ухудшается с возрастом, у пожилых людей выздоровление может быть частичным и занять больше времени. К сожалению, у некоторых людей обоняние и вкус могут вообще никогда не вернуться.