Как попробовать вернуть обоняние после коронавируса

Почти у половины людей, которые переболели коронавирусом или другими инфекциями, нарушается обоняние или вкус. Восстановление может длиться от нескольких дней до года. Ученые точно не знают, как это сделать, но можно научиться "тренировать" нюх.

Пока у ученых нет точно доказанных способов, как восстановить обоняние после перенесенного коронавируса. Один из вариантов – заново научить нос распознавать запахи с помощью обонятельной гимнастики. Это помогает не всем, но попробовать стоит.

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Как подготовиться к тренировкам:

соберите несколько запахов просто дома, например кожуру апельсина, кофейные зерна, листики мяты, укропа или корицу;

разложите их по маленьким тарелкам или банках;

еще понадобится блокнот, чтобы записывать ощущения.

Вот что предлагают сделать:

Возьмите банку с запахом в руки, расслабьтесь и вдохните естественно (слишком быстрый и глубокий вдох может привести к тому, что вы ничего не почувствуете).

Не нюхайте слишком долго – достаточно 10 секунд на каждый запах.

Повторите еще дважды, затем отдохните 5 минут.

Запишите свой опыт в дневник наблюдений – любые изменения, которые вы заметили.

Перейдите к следующему запаху и сделайте то же самое.

Советуют тренировать запах как минимум два раза в день – утром и вечером. В перерывах между тренировками пробуйте нюхать и другие предметы: цветы, парфюмерию, еду – главное, чтобы это было безопасно.

Тренироваться так можно в течение минимум трех месяцев. Если вы сначала ничего не чувствуете, не расстраивайтесь. Некоторым людям может понадобиться несколько недель или даже больше, прежде чем они смогут уловить запах.

Диапазон запахов можно попробовать расширить и благодаря эфирным маслам. В исследованиях обычно используют 4 классических запаха: лимон, розу, гвоздику и эвкалипт. Но можно выбрать на свой вкус.