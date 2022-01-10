Поэтому, по словам авторов, эти данные нужно интерпретировать с осторожностью. Всегда есть вероятность, что результаты являются простой корреляцией.

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Новое исследование грибов

Однако, это одно из первых крупных обсервационных исследований по общему употреблению грибов и депрессии. Оно содержит данные о диете и психическом здоровье более 24 000 взрослых в Соединенных Штатах с 2005 по 2016 год.

Между видами грибов нет никакой разницы, однако чаще всего участники исследования ели белые шампиньоны, которые богаты калием и, как считается, помогают снизить тревожность.

Почему грибы защищают от депрессии

Что именно в некоторых грибах делает их полезными для нашего здоровья, до сих пор остается загадкой.

Но пока ученые предполагают, что грибы снижают риск развития депрессии благодаря множеству полезных веществ, содержащихся в них, но нужно еще много молекулярных и клинических исследований, чтобы подтвердить или опровергнуть это.