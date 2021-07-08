Популярные лекарства против боли спины оказались неэффективными

Боль в спине – глобальная проблема, которая остается среди ведущих причин инвалидности в течение последних 30 лет. Миорелаксанты (средства для расслабления мышц) – один из главных классов лекарств, предлагаемых для ее лечения.

Как происходило исследование

Ученые из Австралии обратили внимание, что в разных странах рекомендации по назначению миорелаксантов при боли в спине отличаются. Например, в США один из видов рекомендуют как препарат первой линии, а в Бельгии призывают его не использовать.

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Ученые провели новый обзор и метаанализ эффективности и безопасности миорелаксантов. Они рассмотрели 31 рандомизированное исследование, в которых участвовало более 6500 человек.

Эффективность миорелаксантов

В некоторых исследованиях миорелаксанты не продемонстрировали никакого положительного эффекта.

В части научных работ препараты при приеме в течение 3 – 13 недель облегчали боль в спине лишь кратковременно. Однако этот эффект был настолько мал, что его нельзя назвать клинически значимым.

То есть, действие миорелаксантов не давало заметного положительного эффекта на жизнь пациентов. В таком случае эффектом могло быть облегчение показателей состояния пациентов на 10 баллов по 100-балльной шкале оценки боли.

Долгосрочные эффекты применения миорелаксантов при боли в спине не исследовали вообще. Применение этого лекарства было связано с риском появления побочных эффектов – головокружение, слабость, головная боль и тошнота. Однако это обычно не приводило к прерыванию лечения.

Наличие небольшого эффекта указывает на то, что некоторым пациентам эти препараты потенциально могут приносить пользу. Но сегодня о ней практически нельзя судить. Качество исследований эффективности миорелаксантов остается низким,

– отметили ученые.