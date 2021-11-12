Новое исследование лекарств против высокого давления

Ученые из Оксфордского и Бристольского университетов проанализировали данные 19 международных исследований с участием около 146 тысяч человек, в которых оценивались отдельные классы гипотензивных препаратов.

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Наблюдения за добровольцами велись по меньшей мере 5 лет. Ученые также воспользовались данными 22 исследований, где изучалась потенциальная связь пяти основных типов лекарств против давления с риском диабета.

Некоторые лекарства против высокого давления снижают риск диабета

В целом, регулярный прием всех типов препаратов показал ожидаемый терапевтический эффект – в среднем систолическое (верхнее) давление снизилось на 5 мм рт. ст. Но главным открытием было то, что прием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), например, каптоприл, и блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА), например, кандесартан, снижают относительный риск развития диабета 2 типа на 16%.

У других типов препаратов от давления такого профилактического эффекта нет. Ученые обнаружили также, что бета-блокаторы и тиазидные диуретики фактически повышают вероятность развития диабета, несмотря на то, что хорошо помогают предотвратить риск инфаркта и инсульта.

По мнению авторов исследования, эти результаты должны быть использованы для обновления рекомендаций по лечению артериального давления и профилактики диабета. В частности, при выборе гипотензивных препаратов врачи должны учитывать риск развития диабета у пациента.

Ранее ученые из США пришли к выводу, что употребление красного мяса повышает риск диабета у женщин. Исследование длилось 8 лет.