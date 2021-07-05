Популярные лекарства против головной боли снижают риск смерти при 18 видах рака

В обширном систематическом обзоре ученые оценили доказательства пользы аспирина для онкологических пациентов. Оказалось, что этот препарат может быть действительно полезным при онкологии.

Как происходило исследование

Ученые провели систематический обзор 118 исследований, в которых принимали участие около 250 тысяч пациентов с 18 видами рака. Большая часть работ была посвящена злокачественным опухолям толстой кишки, молочной железы и простаты. Также были обнаружены доказательства его эффекта при раке печени, раке легких, раке мозга и других.

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Авторы фокусировались только на наблюдательных исследованиях. У них за участниками наблюдали длительное время, сопоставляя, как протекают заболевания у людей, принимающих и не принимающих аспирин. Такие исследования не доказывают, что аспирин является причиной лучшей выживаемости пациентов с раком, однако они дают важную информацию о его возможной пользе.

Аспирин уменьшает риск смерти от рака

Анализ исследований показал, что прием аспирина был связан со снижением риска смерти от рака примерно на 20%.

Ученые считают, что имеющиеся доказательства полезного эффекта аспирина при раке "оправдывают его использование" как дополнительную терапию при разных видах рака.

Ученые также оценили риск развития наиболее опасного осложнения, связанного с приемом аспирина – желудочно-кишечного кровотечения. Эта проблема встречалась у небольшого количества пациентов, однако в этой группе не было смертей, связанных с ней.

Наше исследование показало, что аспирин не только помогает снизить риск смерти от рака, но и связан с задержкой распространения рака в организме. Поэтому аспирин заслуживает рассмотрения как дополнительного лечения для пациентов с раком, их врачи должны быть информированы о доказательствах,

– отметили авторы исследования.

Они подчеркнули, что аспирин не способен заменить другие методы лечения рака.