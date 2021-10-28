Популярный антидепрессант уменьшает риск госпитализации и смерти от COVID-19

Флувоксамин – антидепрессант группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. У него противовоспалительный эффект, ученые решили проверить, способен ли препарат улучшать прогноз для пациентов с COVID-19.

Исследование эффективности антидепрессанта против коронавируса

Новая работа – анализ данных исследования TOGETHER, в котором 741 пациент получал флуоксамин, а 756 – плацебо. Участники исследования начинали лечение COVID-19 дома. Лекарство или плацебо им давали в течение 10 дней дважды в сутки после подтверждения лабораторного диагноза.

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Флувоксамин облегчает течение коронавируса

Ученых интересовало состояние участников исследования на 28-й день после начала болезни. В группе флувоксамина 79 (10,6%) из них понадобилась госпитализация или специализированная помощь продолжительностью более 6 часов. Среди тех, кто получал плацебо, такое лечение потребовалось 119 (15,7%) пациентам.

Авторы исследования подсчитали, что относительный риск госпитализации при приеме антидепрессанта на ранних стадиях болезни был ниже на 32%. В группе флувоксамина не умер ни один пациент, среди получающих плацебо было 12 смертей.

Ученые отмечают, что исследованные ими антидепрессанты сравнительно дешевые и простые в применении. Они считают, что полученные данные могут привести к изменению текущих руководств по лечению COVID-19.

Безопасность под вопросом

Но другие ученые отметили, что некоторые вопросы безопасности и эффективности флувоксамина при COVID-19 остаются открытыми. Они подчеркнули, что необходимо уточнить, как этот препарат сочетается с другими методами лечения и какова оптимальная схема назначения антидепрессанта.

Недавно фармацевтическая компания Merck подала заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) на одобрение таблеток против COVID-19. EMA начал ускоренный процесс лицензирования препарата.