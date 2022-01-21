Популярный напиток снижает риск осложнений коронавируса, – японские ученые

Эксперты изучили связь между потреблением зеленого чая и тяжелым острым респираторным синдромом, вызванным SARS-CoV-2, среди японцев. Оказалось, что этот напиток смог снизить риск осложнений коронавируса.

Традиционный для японцев зеленый чай не только имеет удивительный вкус, но и содержит много полезных веществ. Ученые давно обратили внимание на свойства этого напитка.

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Зеленый чай уменьшает риск осложнений коронавируса

В новом исследовании обнаружили связь между потреблением зеленого чая и тяжелым острым респираторным синдромом, вызванным вирусом SARS-CoV-2, у населения Японии.

Эксперты пришли к выводу, что зеленый чай помогает снизить риск гриппа и инфекций верхних дыхательных путей. Кроме того, ученые убедились, что галлат эпигаллокатехина – органическое вещество, которое содержится в зеленом чае – подавляет инфекцию SARS-CoV-2. Также обнаружили, что страны с высоким потреблением зеленого чая имеют более низкий уровень заболеваемости и смертности от COVID-19.

Как происходило исследование зеленого чая

Участниками исследования были сотрудники специализированной больницы Токио. В работе использовались данные повторного серологического исследования COVID-19 среди сотрудников Национального центра глобального здравоохранения и медицины Японии. Для участия в эксперименте медработники сдали венозную кровь на IgG и общие антитела против белка нуклеокапсида (N) SARS-CoV-2.

Потом у них спросили о потребление зеленого чая в течение предыдущего месяца с шестью вариантами ответов: от "≤2 чашек в неделю" до "≥4 чашек в день". Участники были разделены на четыре категории на основе ответов. В исследовании участвовали 767 мужчин и 1 873 женщины в возрасте от 21 до 75 лет.

Почти не влияет на риск заражения

Почти 40% участников ежедневно пили зеленый чай. Потребление зеленого чая определялось с помощью анкеты, а заражение SARS-CoV-2 устанавливалось с помощью внутренних записей случаев COVID-19, подтвержденных тестами на антитела или ПЦР. В результате ученые не обнаружили статистически значимых доказательств связи между любовью к зеленому чаю и риском заражения SARS-CoV-2.

Однако у людей, которые употребляли больше четырех чашек чая в день, шансы заражения SARS-CoV-2 были ниже. Ученые утверждают, что это согласуется с предыдущими данными, показывающими, что галлат эпигалокатехина может ингибировать инфекцию и передачу SARS-CoV-2.