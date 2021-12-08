Новое исследование рака груди

Исследование финансируется Национальным институтом рака и Всемирным фондом исследований рака Великобритании. В нем ученые проанализировали более 50 тысяч женщин за восьмилетний период.

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В течение этого времени женщин просили заполнять анкеты об их диетических привычках. Половина участниц придерживались вегетарианской диеты и пили соевое молоко, другие употребляли коровье.

Ученые скорректировали все факторы, которые влияют на риск рака, такие как потребление алкоголя, физическая активность, гормоны и репродуктивный анамнез.

Молоко повышает риск рака груди

Эксперимент начали с целью определения связи между потреблением сои и раком груди. Ученым не удалось установить эту, но результаты показали, что молоко увеличивает риск рака груди.

Исследование показало, что ежедневное употребление молока, даже в небольших количествах, может увеличить риск заболевания раком груди на 80 процентов,

– отметили ученые.

Ученые подчеркнули, что этот эффект наблюдался даже при относительно низком потреблении молока – меньше чашки в день. В этом случае увеличение риска составило более 50%

Почему возникает такой эффект

Этот эффект объясняют естественными стимуляторами, которые содержатся в коровьем молоке, они способствуют росту и делению клеток – архетипическому механизму рака. Эти стимуляторы повышают уровень фактора роста IGFI (инсулиноподобного фактора роста 1), который имеет большое значение в риске рака молочной железы.

Но пока ученым удалось лишь сделать вывод о корреляции между потреблением коровьего молока и раком молочной железы, а не подтвердить причинно-следственную связь эффекта.