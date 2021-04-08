Препарат, который используют против ленточных гельминтов, возможно, может предотвращать тяжелое повреждение легких при COVID-19. К такому выводу пришли ученые в новом исследовании.

Как коронавирус повреждает легкие

Одна из характеристик тяжелого течения COVID-19 – быстрое и серьезное повреждение легочной ткани. Представления о том, что происходит с легкими во время этой инфекции, до сих пор не полны.

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Одной из самых любопытных находок ученых стали необычные клетки в соединительной ткани легочных альвеол. Эти клетки были необычно большими пневмоцитами, которые содержали большое количество ядер – от двух до 20 и более. Ученые считают, что те появились в результате слияния нескольких клеток. Такое слияние происходит под влиянием шиповидного белка SARS-CoV-2. Авторы предполагают, что подобное слияние клеток может быть одной из причин тяжелого поражения легких.

Лекарства против глистов препятствуют осложнениям коронавируса

В новом исследовании та же группа ученых провела скрининг более 3 тысяч зарегистрированных лекарств, которые используют при других болезнях, чтобы выяснить, какие из них могут предупредить слияния клеток в альвеолах легких при COVID-19. Такой препарат должен был бы блокировать специфическое действие шиповидного белка на клетки.

В последней фазе исследования ученые фокусировались на 43 молекулах, которые в лабораторных условиях подавляли репликацию вируса и предотвращали повреждение клеток. Самым эффективным препаратом оказался никлозамид, который влиял на все механизмы, вовлеченные в слиянии клеток под действием коронавируса.

Что известно о никлозамиде