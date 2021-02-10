Кортикостероиды для лечения астмы способны защитить от осложнений COVID-19 не только астматиков, но и всех других пациентов.

Предыдущие исследования

В октябре ученые поняли то, что вероятность смертности у астматиков была на 70% ниже, чем у пациентов без этого заболевания.

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Другой недавний обзор 15 исследований из разных стран, не выявил повышенный риск тяжелого течения и смертности среди астматиков с коронавирусом. Ученые предположили, что ингаляционные кортикостероиды, применяемые для лечения астмы, могут иметь определенный защитный эффект.

Лекарства против астмы действуют на коронавирус

Эта гипотеза легла в основу исследования STOIC, которое провели ученые Оксфордского Университета (University of Oxford). В нем приняли участие 146 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Половина добровольцев принимала дважды в день 800 мкг будесонида ингаляционного глюкокортикоида, который применяется при астме и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Контрольная группа пациентов получала стандартное лечение.

Анализ по результатам 28 дней наблюдений показал, что будесонид на 90% снижает потребность в неотложной помощи и госпитализации. У добровольцев, которые использовали ингалятор дважды в день, значительно быстрее исчезли симптомы COVID-19 по сравнению с контрольной группой.

Авторы исследования признали эти результаты очень перспективными и намерены проверить их на большей группе пациентов.