Популярный препарат против COVID-19 оказался неэффективным

Ученые Стэнфордского университета оценили эффективность фавипиравира – одного из неоднозначных препаратов. Он есть и в украинском протоколе лечения коронавируса.

Впрочем, эффективность этого средства против COVID-19 недоказана. В настоящее время опубликовали предварительные результаты. Заключения пока не прошли экспертную оценку и опубликованы на сайте препринтов.

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Они свидетельствуют о том, что фавипиравир оказался совершенно бесполезным для амбулаторных пациентов с COVID-19. Хотя и раньше были сомнения в этом средстве, сейчас ученые не смогли доказать пользу этого препарата в снижении смертности.

Международный метаанализ из 9 исследований с участием госпитализированных пациентов не выявил статистической разницы между количеством пациентов, переведенных из стационара в отделение интенсивной терапии.

Снижение уровня смертности пациентов в группе фавипиравира ученые оценили как "статистически незначительное".

Фавипиравир – что это за препарат? "Фавипиравир" – генерик японского лекарственного средства "Авиган". Это противовирусный препарат. Сначала его разработали для борьбы с гриппом.

Новое исследование фавипиравира

В Стэнфордском исследовании ученые оценивали эффективность фавипиравира для пациентов с легким течением COVID-19 и бессимптомных носителей.

Участвовали 149 добровольцев, которые в течение 72 часов получили положительный ПЦР-тест.

Из них – 116 получали дважды в день фавипиравир в дозировке 1800 мг, остальные – имели стандартное лечение.

В течение 28 дней специалисты наблюдали за всеми пациентами и периодически проводили ПЦР-тесты и анализы крови на антитела. В первичном анализе ученые оценивали длительность выделения вируса и результаты были в пользу контрольной группы, однако ученые сочли эти результаты статистически незначимыми.

Авторы исследования сравнили длительность симптомов: они также не выявили существенных различий между пациентами, получавшими фавипиравир и теми, кто у кого было стандартное лечение. При этом в контрольной группе признаки заболевания исчезли днем ​​ранее. Не было статистически значимой разницы и в частоте госпитализаций.

Неприятные побочные реакции

При этом ученые обнаружили побочные реакции у добровольцев в группе фавипиравира: большинство из них жаловались на головокружение. Кроме того, у многих на 10 день развилась гиперурикемия – повышенное содержание солей мочевой кислоты в моче.

Более ранние японские исследования также установили, чтоили привести к его деформации. Врачи заявляют, что фавипиравир влияет и на сперму мужчины, тем самым нанося негативные последствия будущему плоду.

"В общем, результаты не подтверждают использование фавипиравира в рекомендованных дозах у легких или бессимптомных пациентов с COVID-19", – подытожили авторы исследования, отметив необходимость дальнейших исследований эффективности и безопасности фавипиравира в высоких дозах или в комбинации с другими препаратами.

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Единственное "положительное" исследование – из России

Единственное исследование, подтвердившее эффективность фавипиравира, провели в 2020 году в России с участием 168 пациентов с легким и среднетяжелым течением COVID-19.

По данным российских ученых, частота достижения клинического улучшения на седьмой день у пациентов, получавших фавипиравир, была в 1,5 раза больше, чем в контрольной группе. Сообщалось, что у больных в группе фавипиравира якобы значительно быстрее снижалась вирусная нагрузка на 3-5 день приема препарата.