Популярный препарат против диабета может вызвать тяжелое течение COVID-19: исследование
Ученые из США предположили, что препараты для снижения уровня сахара в крови могут повышать вероятность тяжелых осложнений при заражении коронавирусом.
Дело в том, что у людей с диабетом может развиться опасное осложнение – диабетический кетоацидоз (DKA). Это состояние, во время которого клетки тела не абсорбируют достаточное количество глюкозы и компенсируют это метаболизмом жира. Вследствие этого в организме накапливаются кетоны, высокие дозы которого являются достаточно опасными, сообщает EurekAlert.
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Подвид DKA – euDKA – отличается пониженным уровнем сахара в крови, что диагностировать значительно сложнее.
При этом FDA предупреждает, что у людей, которые принимают глифлозин или ингибитор SGLT2, риски DKA и euDKA растут.
Ученые из Гарвардской медицинской школы изучили 5 необычных случаев uDKA, которые зафиксировали в Бостоне весной 2020 года. При этом в 2019 и 2018 годах общее количество таких случаев не достигало и 10 даже в течение года. Все 5 пациентов, у которых возникло это состояние, принимали глифлозин. 3 из них попали в реанимацию и 1, к сожалению, умер.
Наш доклад доказывает, что если пациенты чувствуют себя плохо или теряют аппетит или воздерживаются от еды, они должны прекратить прием своих лекарств и не возвращаться к ним до тех пор, пока не выздоровеют или не станут нормально питаться,
– говорится в сообщении ученых.
- Авторы исследования обратили внимание на то, что euDKA может усугублять состояние больных COVID-19. Ведь когда вирус инфицирует человека, он соединяется с клетками поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин, и может влиять на них как токсин.
- Анализ SARS-CoV-1 демонстрирует, что у многих инфицированных повышен уровень сахара.
- При этом воспалительные повышения уровня цитокинов вследствие COVID-19 могут повышать риск DKA.
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