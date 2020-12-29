Ученые из США предположили, что препараты для снижения уровня сахара в крови могут повышать вероятность тяжелых осложнений при заражении коронавирусом.

Дело в том, что у людей с диабетом может развиться опасное осложнение – диабетический кетоацидоз (DKA). Это состояние, во время которого клетки тела не абсорбируют достаточное количество глюкозы и компенсируют это метаболизмом жира. Вследствие этого в организме накапливаются кетоны, высокие дозы которого являются достаточно опасными, сообщает EurekAlert.

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Подвид DKA – euDKA – отличается пониженным уровнем сахара в крови, что диагностировать значительно сложнее.

При этом FDA предупреждает, что у людей, которые принимают глифлозин или ингибитор SGLT2, риски DKA и euDKA растут.

Ученые из Гарвардской медицинской школы изучили 5 необычных случаев uDKA, которые зафиксировали в Бостоне весной 2020 года. При этом в 2019 и 2018 годах общее количество таких случаев не достигало и 10 даже в течение года. Все 5 пациентов, у которых возникло это состояние, принимали глифлозин. 3 из них попали в реанимацию и 1, к сожалению, умер.

Наш доклад доказывает, что если пациенты чувствуют себя плохо или теряют аппетит или воздерживаются от еды, они должны прекратить прием своих лекарств и не возвращаться к ним до тех пор, пока не выздоровеют или не станут нормально питаться,

– говорится в сообщении ученых.