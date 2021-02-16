Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что Министерство здравоохранения сегодня, 16 февраля, получило от Национального антикоррупционного бюро требование о предоставлении информации обо всех переговорах с производителями по закупкам вакцин против коронавируса в Украине.

Максим Степанов считает, что расследование НАБУ относительно возможных злоупотреблений при закупке вакцин против коронавируса негативно повлияет на переговоры с производителями.

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Он заявил, что дело НАБУ является также одним из инструментов информационной войны против команды министерства.

Сегодня утром Минздрав получил от НАБУ требование о предоставлении информации обо всех переговорах с производителями вакцин от COVID-19. Я сразу же дал поручение о подготовке всех необходимых документов. Для их подготовки определено три дня, но я думаю, что в течение суток все эти документы будут переданы НАБУ,

– сообщил Степанов.

Также он добавил, что последствия будут касаться каждого украинца, ведь люди теряют доверие от производителей вакцин.

"К чему приводят эти нападки – последствия будут касаться каждого украинца. Украина уже теряет доверие производителей вакцин. Подобные ситуации разрушают репутацию нашего государства. У нас и без того достаточно сложные переговоры, чтобы получить дополнительные дозы вакцин. Учитывая грязные информационные атаки производители начали выражать нежелание дальнейшего сотрудничества", – сказал он.

По словам главы Минздрава, эти действия – это попытка срыва прививочной кампании в Украине, что "открывает путь к одной вакцине, которую нам так настойчиво предлагают".

Моя позиция – не допустить на рынок Украины российскую вакцину,

– заявил Максим Степанов.



Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала