Попытка срыва вакцинации, – Степанов о расследовании НАБУ
Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что Министерство здравоохранения сегодня, 16 февраля, получило от Национального антикоррупционного бюро требование о предоставлении информации обо всех переговорах с производителями по закупкам вакцин против коронавируса в Украине.
Источник:24 канал
Максим Степанов считает, что расследование НАБУ относительно возможных злоупотреблений при закупке вакцин против коронавируса негативно повлияет на переговоры с производителями.
Читайте также В Великобритании обнаружили новую разновидность COVID-19
Он заявил, что дело НАБУ является также одним из инструментов информационной войны против команды министерства.
Сегодня утром Минздрав получил от НАБУ требование о предоставлении информации обо всех переговорах с производителями вакцин от COVID-19. Я сразу же дал поручение о подготовке всех необходимых документов. Для их подготовки определено три дня, но я думаю, что в течение суток все эти документы будут переданы НАБУ,
– сообщил Степанов.
Также он добавил, что последствия будут касаться каждого украинца, ведь люди теряют доверие от производителей вакцин.
"К чему приводят эти нападки – последствия будут касаться каждого украинца. Украина уже теряет доверие производителей вакцин. Подобные ситуации разрушают репутацию нашего государства. У нас и без того достаточно сложные переговоры, чтобы получить дополнительные дозы вакцин. Учитывая грязные информационные атаки производители начали выражать нежелание дальнейшего сотрудничества", – сказал он.
По словам главы Минздрава, эти действия – это попытка срыва прививочной кампании в Украине, что "открывает путь к одной вакцине, которую нам так настойчиво предлагают".
Моя позиция – не допустить на рынок Украины российскую вакцину,
– заявил Максим Степанов.
Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью