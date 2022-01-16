Поражает 95% взрослых людей: выяснили, какой вирус вызывает рассеянный склероз

Ученые провели уникальное масштабное исследование среди военных в США. Они доказали, что рассеянный склероз вызывает вирус, поражающий примерно 95% взрослых людей.

Это вирус Эпштейна-Барра (или вирус герпеса человека типа 4). Ученым удалось предоставить окончательные доказательства причинно-следственной связи, почему он вызывает рассеянный склероз.

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Регулярные профосмотры помогли четко отследить биомаркер болезни после перенесенной инфекции и сравнить результаты с первыми симптомами через несколько лет.

Вирус Эпштейна-Барра вызывает рассеянный склероз

Ученые давно предполагали, что перенесенный вирус может вызвать развитие рассеянного склероза – первые симптомы неизлечимой болезни, поражающей ЦНС, возникают примерно через 10 лет. Между тем, только сейчас ученым из Гарвардского университета удалось это доказать.

Это большой шаг, предусматривающий, что большую часть случаев рассеянного склероза можно будет предотвратить путем борьбы с инфекцией,

– прокомментировал автор работы Альберто Аскерио.

Детали исследования

Ученые проанализировали данные более 10 миллионов молодых людей, у которых за время службы в вооруженных силах США диагностировали рассеянный склероз (955 случаев).

В их распоряжении были образцы крови, собранные каждые два года во время профосмотров в течение двадцати лет.

Оказалось, что после инфицирования вирусом Эпштейна-Барра риск рассеянного склероза увеличился в 32 раза. При заражении другими вирусами не замечали подобных изменений.

Полученные данные нельзя объяснить каким-либо известным фактором риска рассеянного склероза, отмечают авторы, поэтому вирус является основной причиной болезни.

Вирус Эпштейна-Барра – что это? Это человеческий герпес-вирус 4 типа, который считается главным виновником развития инфекционного мононуклеоза и опухолей, в частности лимфомы Беркитта. Это самый распространенный на планете вирус, достигающий 95% населения земного шара.

Классическое проявление поражения вирусом Эпштейна-Барра – инфекционный мононуклеоз. У маленьких детей заболевание никак не проявляется, а вот у детей постарше и взрослых развивается характерная клиническая картина.

Период от заражения до клинических проявлений или инкубация длится месяц – полтора. Далее появляются следующие симптомы:

лихорадка;

воспаление горла (фарингит);

увеличение лимфатических узлов;

температура тела поднимается вечером, а днем ​​нормальная – такая ситуация длится несколько недель.

Кроме рассеянного склероза, с вирусом Эпштейна-Барр ассоциированы следующие онкологические заболевания: