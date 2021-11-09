Поразительная эффективность таблеток от Pfizer, рекорд смертей: новости о коронавирусе 9 ноября

В Украине зафиксировали рекордную смертность среди пациентов с коронавирусом. Заболеваемость тоже остается на высоком уровне. В то же время в Минздраве заговорили о первых признаках стабилизации ситуации с заболеваемостью. Таблетки против коронавируса от Pfizer показали поразительные результаты. Исследование влияния погодных условий на распространение вируса. Это последние новости о коронавирусе в

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 8 ноября, на территории Украины обнаружили 18 988 новых больных COVID-19. В этот же день в Украине зафиксировали наивысшее количество умерших от коронавируса за сутки – 833. Еще 2 967 человек госпитализировали в больницы, 16 609 пациентов выздоровели.

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Темпы тестирования

За вчерашний день в стране провели 127 461 тестирование на коронавирус разными методами, в частности:

методом ПЦР – 53 555,

методом ИФА – 14 861

исследований экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 59 045.

Сколько инфицированных обнаружили в каждой области

Киев – 1204 случая;

Винницкая область – 547 случаев;

Волынская область – 570 случаев;

Днепропетровская область – 2042 случая;

Донецкая область – 832 случая;

Житомирская область – 240 случаев;

Закарпатская область – 241 случай;

Запорожская область – 1021 случай;

Ивано-Франковская область – 322 случая;

Киевская область – 905 случаев;

Кировоградская область – 67 случаев;

Луганская область – 530 случаев;

Львовская область – 1352 случая;

Николаевская область – 987 случаев;

Одесская область – 1516 случаев;

Полтавская область – 1182 случая;

Ровненская область – 818 случаев;

Сумская область – 522 случая;

Тернопольская область – 386 случаев;

Харьковская область – 1314 случаев;

Херсонская область – 262 случая;

Хмельницкая область – 439 случаев;

Черкасская область – 813 случаев;

Черновицкая область – 453 случая;

Черниговская область – 423 случая.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая картина заболеваемости в Украине

По состоянию на 9 ноября в Украине официально подтвердили 3 107 489 случаев инфицирования SARS-CoV-2. 2 537 565 больных уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 73 390 человек. За все время пандемии в Украине провели 14 930 139 исследований методом ПЦР.

Статистика смертей от коронавируса в мире / Инфографика 24 канал

В Украине более 8 миллионов вакцинированы против COVID-19

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки вакцинировались 240 440 человек. 140 439 из них получили первую дозу, 100 001 – вторую.

Прививки проводились 1026 мобильными бригадами по иммунизации, в 3168 пунктах вакцинации и в 418 центрах вакцинации населения.

91,1% госпитализированных из-за COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и у них не біло ни одной прививки.

С начала вакцинальной кампании на территории страны от коронавируса привились 11 546 723 человека.

11 546 721 из них получили по меньшей мере одну дозу вакцины. В то же время полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 038 054 граждан (из них двое получили одну дозу за границей).

Всего в Украине было проведено 19 584 775 инъекций (и первой, и второй дозами).

В Одессе массово выписывают COVID-пациентов с низкой сатурацией

Источник: фейсбук Екатерины Ножевниковой

В Одессе заполнены больницы с больными COVID-19. Пациентов поголовно выписывают с низкой сатурацией лёгких.

Что делать, когда пациента хотят выписать из-за отрицательного ПЦР-теста

Если у пациента сатурация ниже 94 на низком потоке, а тест на коронавирус отрицательный, его должны перевести в терапевтическое отделение обычной больницы.

Если в терапевтических больницах нет свободных мест, человека должны оставить в отделении COVID до стабилизации сатурации.

Список профессий, сотрудники которых должны обязательно вакцинироваться, расширили

Источник: Минздрав

8 ноября Минздрав зарегистрировал в Минюсте приказ №2393 от 1 ноября, согласно которому перечень рабочих профессий, подлежащих обязательной прививке, существенно расширят.

Кто должен вакцинироваться против коронавируса до 8 декабря:

Работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти,

Учреждений и заведений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты для детей, реабилитационных учреждений,

Предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 №83.

Ляшко рассказал о положительной динамике с COVID-19 в Украине

Источник: 24 канал

В Минздраве считают, что в Украине появились первые положительные признаки стабилизации количества пациентов с коронавирусом. В частности, глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что "в Украине появились первые положительные признаки стабилизации количества COVID-пациентов".

Однако, по его словам, риск продолжения роста все еще высок.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Worldometers

По состоянию на 8 ноября в мире зарегистрировали 250 миллионов случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. В Восточной Европе фиксируют рекордные вспышки заболеваемости. Так, количество случаев инфицирования растет в 55 из 240 стран. При этом примерно миллион новых случаев приходится на каждые 4 дня, и это только в Европе.

При каких температурах легче всего подхватить грипп и коронавирус

Источник: Nature Communications

Погодные условия оказывают влияние на распространение вирусных инфекций. В частности, для гриппа и коронавируса наиболее благоприятными будут разные температуры. Так, оптимальная температура для распространения коронавирусной инфекции температура 10 градусов тепла.

Наивысших показателей индекс репродукции вируса достигал при +8 – +18, при повышении температуры до +20 он снова снижался.

При анализе ученые также сравнили коронавирус с вирусом гриппа. Снижение температуры воздуха приводит к более легкому распространению гриппа, а оптимальная температура находится в диапазоне от -5 до +5.

Почти 40% выздоровевших после тяжелого COVID-19 получили инвалидность

Напомним, что! В Украине достаточно вакцин против коронавируса. Также уже доступны вакцины против гриппа.

Источник: Critical Care

Ученые из Университета Монаша исследовали влияние критического течения коронавируса. Недавнее исследование показало, что через 6 месяцев после выздоровления от тяжелого COVID-19 каждый пятый человек умер, а почти 40% таких пациентов получили новую инвалидность.

Через 6 месяцев 43 из 212 (20,3%) пациентов скончались;

42 из 108 (38,9%) пациентов, ответивших в исследовании, сообщили о новой нетрудоспособности;

Исследование показало, что 71,3% выживших пациентов сообщили об устойчивых симптомах, таких как: одышка, потеря сил, усталость, головная боль и потеря обоняния и вкуса после выздоровления;

Во всех сферах наблюдалось значительное снижение качества жизни, связанной со здоровьем. Но некоторые участники сообщили о новых проблемах с мобильностью (33,9%), обычной деятельностью (43,2%), болезненными ощущениями (34,2%) и когнитивными нарушениями (33,3%).

Таблетки от Pfizer: что известно об инновационном препарате

Источник: Pfizer

Американская фармкомпания объявила об успешном завершении ІІ фазы клинических испытаний нового препарата против COVID-19 под названием Paxlovid. Эффективность в снижении риска госпитализации и смертности составила 89% - эти данные оказались настолько поразительными, что производитель запросил у FDA разрешение на экстренное применение лекарства.

Среди пациентов, принимавших новый препарат через три дня после появления симптомов, в больницу попали только 0,8%, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 7%. Семь добровольцев, получавших плацебо, умерли, смертей в группе, принимавшей Paxlovid, не было.

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