Поразительная эффективность таблеток от Pfizer, рекорд смертей: новости о коронавирусе 9 ноября
Источник:24 канал
В Украине зафиксировали рекордную смертность среди пациентов с коронавирусом. Заболеваемость тоже остается на высоком уровне. В то же время в Минздраве заговорили о первых признаках стабилизации ситуации с заболеваемостью. Таблетки против коронавируса от Pfizer показали поразительные результаты. Исследование влияния погодных условий на распространение вируса. Это последние новости о коронавирусе в
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки, 8 ноября, на территории Украины обнаружили 18 988 новых больных COVID-19. В этот же день в Украине зафиксировали наивысшее количество умерших от коронавируса за сутки – 833. Еще 2 967 человек госпитализировали в больницы, 16 609 пациентов выздоровели.
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Темпы тестирования
За вчерашний день в стране провели 127 461 тестирование на коронавирус разными методами, в частности:
- методом ПЦР – 53 555,
- методом ИФА – 14 861
- исследований экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 59 045.
Сколько инфицированных обнаружили в каждой области
- Киев – 1204 случая;
- Винницкая область – 547 случаев;
- Волынская область – 570 случаев;
- Днепропетровская область – 2042 случая;
- Донецкая область – 832 случая;
- Житомирская область – 240 случаев;
- Закарпатская область – 241 случай;
- Запорожская область – 1021 случай;
- Ивано-Франковская область – 322 случая;
- Киевская область – 905 случаев;
- Кировоградская область – 67 случаев;
- Луганская область – 530 случаев;
- Львовская область – 1352 случая;
- Николаевская область – 987 случаев;
- Одесская область – 1516 случаев;
- Полтавская область – 1182 случая;
- Ровненская область – 818 случаев;
- Сумская область – 522 случая;
- Тернопольская область – 386 случаев;
- Харьковская область – 1314 случаев;
- Херсонская область – 262 случая;
- Хмельницкая область – 439 случаев;
- Черкасская область – 813 случаев;
- Черновицкая область – 453 случая;
- Черниговская область – 423 случая.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая картина заболеваемости в УкраинеПо состоянию на 9 ноября в Украине официально подтвердили 3 107 489 случаев инфицирования SARS-CoV-2. 2 537 565 больных уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 73 390 человек. За все время пандемии в Украине провели 14 930 139 исследований методом ПЦР.
Статистика смертей от коронавируса в мире / Инфографика 24 канал
В Украине более 8 миллионов вакцинированы против COVID-19
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки вакцинировались 240 440 человек. 140 439 из них получили первую дозу, 100 001 – вторую.
Прививки проводились 1026 мобильными бригадами по иммунизации, в 3168 пунктах вакцинации и в 418 центрах вакцинации населения.В Минздраве отмечают: 91,1% госпитализированных из-за COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы и у них не біло ни одной прививки.
С начала вакцинальной кампании на территории страны от коронавируса привились 11 546 723 человека.
11 546 721 из них получили по меньшей мере одну дозу вакцины. В то же время полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 038 054 граждан (из них двое получили одну дозу за границей).
Всего в Украине было проведено 19 584 775 инъекций (и первой, и второй дозами).
В Одессе массово выписывают COVID-пациентов с низкой сатурацией
Источник: фейсбук Екатерины Ножевниковой
В Одессе заполнены больницы с больными COVID-19. Пациентов поголовно выписывают с низкой сатурацией лёгких.
Что делать, когда пациента хотят выписать из-за отрицательного ПЦР-теста
- Если у пациента сатурация ниже 94 на низком потоке, а тест на коронавирус отрицательный, его должны перевести в терапевтическое отделение обычной больницы.
- Если в терапевтических больницах нет свободных мест, человека должны оставить в отделении COVID до стабилизации сатурации.
Список профессий, сотрудники которых должны обязательно вакцинироваться, расширили
Источник: Минздрав
8 ноября Минздрав зарегистрировал в Минюсте приказ №2393 от 1 ноября, согласно которому перечень рабочих профессий, подлежащих обязательной прививке, существенно расширят.
Кто должен вакцинироваться против коронавируса до 8 декабря:
- Работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти,
- Учреждений и заведений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты для детей, реабилитационных учреждений,
- Предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 №83.
Ляшко рассказал о положительной динамике с COVID-19 в Украине
Источник: 24 канал
В Минздраве считают, что в Украине появились первые положительные признаки стабилизации количества пациентов с коронавирусом. В частности, глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что "в Украине появились первые положительные признаки стабилизации количества COVID-пациентов".
Однако, по его словам, риск продолжения роста все еще высок.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Worldometers
По состоянию на 8 ноября в мире зарегистрировали 250 миллионов случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. В Восточной Европе фиксируют рекордные вспышки заболеваемости. Так, количество случаев инфицирования растет в 55 из 240 стран. При этом примерно миллион новых случаев приходится на каждые 4 дня, и это только в Европе.
При каких температурах легче всего подхватить грипп и коронавирус
Источник: Nature Communications
Погодные условия оказывают влияние на распространение вирусных инфекций. В частности, для гриппа и коронавируса наиболее благоприятными будут разные температуры. Так, оптимальная температура для распространения коронавирусной инфекции температура 10 градусов тепла.
Наивысших показателей индекс репродукции вируса достигал при +8 – +18, при повышении температуры до +20 он снова снижался.
При анализе ученые также сравнили коронавирус с вирусом гриппа. Снижение температуры воздуха приводит к более легкому распространению гриппа, а оптимальная температура находится в диапазоне от -5 до +5.Напомним, что эффективной профилактикой коронавирусной болезни и гриппа является вакцинация! В Украине достаточно вакцин против коронавируса. Также уже доступны вакцины против гриппа.
Почти 40% выздоровевших после тяжелого COVID-19 получили инвалидность
Источник: Critical Care
Ученые из Университета Монаша исследовали влияние критического течения коронавируса. Недавнее исследование показало, что через 6 месяцев после выздоровления от тяжелого COVID-19 каждый пятый человек умер, а почти 40% таких пациентов получили новую инвалидность.
- Через 6 месяцев 43 из 212 (20,3%) пациентов скончались;
- 42 из 108 (38,9%) пациентов, ответивших в исследовании, сообщили о новой нетрудоспособности;
- Исследование показало, что 71,3% выживших пациентов сообщили об устойчивых симптомах, таких как: одышка, потеря сил, усталость, головная боль и потеря обоняния и вкуса после выздоровления;
- Во всех сферах наблюдалось значительное снижение качества жизни, связанной со здоровьем. Но некоторые участники сообщили о новых проблемах с мобильностью (33,9%), обычной деятельностью (43,2%), болезненными ощущениями (34,2%) и когнитивными нарушениями (33,3%).
Таблетки от Pfizer: что известно об инновационном препарате
Источник: Pfizer
Американская фармкомпания объявила об успешном завершении ІІ фазы клинических испытаний нового препарата против COVID-19 под названием Paxlovid. Эффективность в снижении риска госпитализации и смертности составила 89% - эти данные оказались настолько поразительными, что производитель запросил у FDA разрешение на экстренное применение лекарства.
Среди пациентов, принимавших новый препарат через три дня после появления симптомов, в больницу попали только 0,8%, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 7%. Семь добровольцев, получавших плацебо, умерли, смертей в группе, принимавшей Paxlovid, не было.
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