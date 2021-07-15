На пороге третьей волны коронавируса: в ВОЗ сделали важное заявление

Мир находится на ранней стадии третьей волны коронавируса – уже четвертую неделю подряд регистрируют увеличение количества инфицированных и умерших от COVID-19 в сутки.

Причина роста заболеваемости – Дельта

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил во время брифинга, что вариант Дельта зафиксировали по крайней мере в 111 странах мира.

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Мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом во всем мире, если еще не стал,

– отметил глава ВОЗ.

Смертность снова возросла

По его словам, в Европе и Северной Америке после начала массовой вакцинации уже фиксировали снижение количества случаев заболеваемости, но вариант Дельта изменил ход дел.

После 10 недель спада количество смертей снова возрастает.

К сожалению, сейчас эти тенденции изменились, и мы находимся на ранней стадии третьей волны,

– подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

Кратко о мутации Дельта

Впервые его зафиксировали в Индии, но сейчас о случаях инфицирования им сообщают в более ста странах.

11 мая ВОЗ классифицировала вариант коронавируса B. 1.617 (Дельта), как вызывающий беспокойство.

В организации заявили, что есть доказательства того, что этот штамм является более заразительным и вызывает более серьезные симптомы, в частности боль в животе, тошноту, рвоту, потерю аппетита, потерю слуха и боли в суставах.

В Украине сейчас тоже подтвердили случаи инфицирования Дельтой: первые случаи зарегистрировали 23 июня – заболели 66-летняя женщина и 16-летний ребенок, они прибыли из России.

Вчера, 14 июля подтвердили еще два случая в Ужгороде, пациенты также вернулись из России.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала