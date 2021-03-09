В то время как Чешская Республика пытается справиться с самым высоким в мире уровнем заболеваемости коронавирусом, волна дезинформации и неумелые меры правительства препятствуют кампании вакцинации.

Сегодня интернет-сеть в Чехии выглядит так – псевдонаучные ролики, которые объясняют, как вакцины якобы могут изменить ДНК, а также выдуманные истории про пожилых людей, которые массово умирают после укола. Фейковые новости заполонили чешские социальные сети, приложения для обмена сообщениями и электронную почту.

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Чешские читатели поддаются лжи о вакцине Pfizer в 25 раз чаще, чем читатели в США,

– заявил Франтишек Врабель, основатель и генеральный директор компании Semantic Visions, которая определяет потенциальную дезинформацию на основе использования языковых шаблонов в Интернете.

Его компания отслеживает около 5000 источников дезинформации только в Чешской Республике и более миллиона по всему миру.

В Semantic Visions считают, что большинство фейковых новостей в Чешской Республике происходят от российских ферм фейков. Даже если позже они были изменены или имитированы местными источниками.

Они создают максимальный хаос, чтобы люди больше не знали, во что верить. Конечная цель – расколоть ткань западного общества,

– заявил Врабель.

Чешское разведывательное агентство BIS неоднократно предупреждало правительство о российской дезинформации и их шпионской деятельности практически во всех сферах жизни страны.

Врабель сказал, что одним из признаков того, что дезинформация исходит из России, является тот факт, что единственной вакциной, которую постоянно нахваливают фейковые новостные сайты, есть российский "Спутник-V".

Но ложь и теории заговора о COVID-19 и вакцины не распространяется исключительно через сайты и группы в Facebook. Также их повторяли некоторые из самых известных общественных деятелей Чешской Республики. К примеру, бывший президент Вацлав Клаус и архиепископ Праги кардинал Доминик Дука, назвавший коронавирус "биологическим оружием".

Смертность вследствие болезни в стране зашкаливает. Страна просит соседние государства принять госпитализированных пациентов, потому что не хватает мест. Между тем весомая доля населения отказывается от вакцинации. Полагая, что коронавирус это лишь "большой бизнес для фармацевтических компаний, которые манипулируют сознанием людей". Опросы общественного мнения показывают, что это одна из стран Европы, которая больше всего стесняется вакцинации.

Коронавирус в Чехии: коротко

Данные: Google