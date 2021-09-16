Портативный и дешевый: в Гонконге создали новый тест на антитела от COVID-19

Исследователи из Гонконга утверждают, что создали новый недорогой тест, который может с высокой точностью определить наличие антител к коронавирус. Портативный тест может выяснить это менее чем за 5 минут.

Тестовая система на антитела к SARS-CoV-2 основана на гибких органических транзисторах. Они анализируют образец крови или слюны.

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Как работает тест

Это набор из гибких золотых электродов и органических электрохимических транзисторов. Они покрыты набором молекул, похожих по структуре на S-белок коронавирус – ключевую часть его оболочки.

При обнаружении антител IgG генерируются электрические сигналы. Затем они считываются легким портативным устройством, подключенным через Bluetooth к мобильному телефону.

Вся процедура занимает не более 5 минут, и тест может "поймать" даже почти незаметные следы антител.

Мы разработали портативную и дешевую систему биосенсоров, основанную на гибких органических транзисторах, которая позволяет очень быстро и точно выявлять следы антител к SARS-CoV-2 в биологических образцах,

– отметили ученые.

Они заверили, что этот же подход применим для выявления антител к любым другим возбудителям болезней.

Если тест окажется успешным, исследователи будут добиваться разрешения на продажу теста по цене менее 1 доллара за штуку.

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Другие тесты

В последнее время создали несколько вариантов тестовых систем, которые определяют следы присутствия коронавируса в образцах крови или выделениях пациента. Они основаны либо на обнаружении частиц РНК возбудителя болезни COVID-19 (с помощью ПЦР), или на выявлении антител к SARS-CoV-2. Для проведения такого анализа необходимо от 30 минут до нескольких часов.