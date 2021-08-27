Ольга Котлярчик – стоматолог-ортодонт высшей категории. Она входит в Федерацию ортодонтов мира, учится в Америке и Европе. Врач рассказала о том, чем отличается ортодонт от стоматолога, есть ли возрастные ограничения для брекетов и сколько зарабатывают в ее профессии.

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"Сначала друзья боялись улыбаться при мне"

Почему вы выбрали профессию ортодонта?

Профессию выбрала совершенно случайно. Всю жизнь мечтала быть юристом, но в последний год перед поступлением в университет, поняла, что это не мое и я хочу заниматься стоматологией. На 3 курсе университета поняла, что хочу быть ортодонтом.

Сколько надо учиться?

На сегодня нужно закончить университет. Это 5 лет. Потом 2 года интернатуры и год специализации. После 8 лет ты непосредственно можешь быть врачом стоматологом-ортодонтом.

Для кого подойдет работа врачом-ортодонтом?

Она подходит для человека, который готов учиться и постоянно совершенствовать себя, потому что ортодонтия – это совершенно новая наука на территории Украины. Здесь каждый год что-то меняется и протоколы, которые разработали 5 лет назад, на сегодня устаревшие.



Ортодонты работают над эстетикой зубов / Фото Unsplash

Чем отличается стоматолог от ортодонта?

Призвание стоматологии общего профиля – это непосредственно лечение зубов. У врачей-ортодонтов более общие задачи стоят по восстановлению функций и эстетики. Необходимо создать улыбку, которая будет удовлетворять человека.

Обращаете ли внимание на зубы собеседника?

В начале я обращала внимание всегда. Мои друзья боялись улыбаться при мне. Сейчас я запретила себе это. Пока меня не попросят, я никогда не посмотрю и не прокомментирую зубы собеседника.

"Зубы портит плохая гигиена"

Во сколько лет можно ставить брекеты?

В общем брекеты можно ставить тогда, когда уже есть все постоянные зубы. Это где-то 12 лет, но есть ситуации, когда начинаем первый этап раннего ортодонтического лечения, когда необходимо исправить положение 4 резцов, тогда мы можем на очень короткий срок поставить частичные брекеты.

Если обобщать, то для ортодонтии возраст не имеет значения. Имеет значение лишь наличие зубов. Моему самому старшему пациенту было 68 лет.

Брекеты это больно?

В брекетах не больно, но есть период адаптации. Он занимает 2 – 3 дня после установки брекет-системы, когда пациент приходит раз в месяц или полтора, чтобы откорректировать брекет-систему. Может быть дискомфорт, но сильных болевых ощущений у нас не бывает.

Пациенты делятся, что боль есть в течение первого дня. Они ощущают ее в каждом зубе, когда те начинают смещаться. Также есть боль во время кусания.

Могут ли брекеты испортить зубы?

То, что брекеты портят зубы, на самом деле миф. Зубы портит плохая гигиена во время ортодонтического лечения. Если пациент не выполняет рекомендации врача по гигиене, то, соответственно, остаются зубные отложения вокруг каждого брекета. После снятия брекетов видим белые пятна, которые, собственно, очень часто ассоциируют с тем, что брекеты испортили зубы пациенту.

Какие могут быть осложнения после лечения брекетами?

Осложнения после ортодонтического лечения могут быть. Это и воспаление десен, и непосредственно кариозные поражения от некачественной гигиены. Иногда имеем рецессию и могут обнажаться корни. Также пациенты обращаются с проблемами при открывании рта – они чувствуют хруст и боль.

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Сколько времени нужно ходить с брекетами?

Срок лечения зависит от ситуации, от сложности патологии прикуса пациента. В общем, это год – полтора, иногда 2 – 2,5 года, если сложная ситуация. Все индивидуально, но минимальный срок лечения – год.

Ортодонтическое лечение охватывает не только установку брекетов, но и их обслуживание, коррекцию. Также ретейнеры – это аппараты, которые должны устанавливаться после снятия брекет-системы, чтобы мы могли удерживать зубы в том положении, которого достигли.

Сколько стоят брекеты?

Говорить о цене очень трудно, потому что каждый оценивает свою работу по-разному. Кроме того, есть много компаний-производителей. В среднем, наверное, это от 10 тысяч гривен, а если говорить до какого предела доходит цена, то я не могу. Потому что есть брекеты-инкогнито из 24-кратного золота, которые на внутренней стороне.

Возможно, лечение ортодонтического пациента и будет от тысячи долларов в целом.

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Брекеты или элайнеры – что лучше?

Если говорим об Украине, то здесь популярнее лечение брекет-системой. Что касается США, то там используют на практике больше элайнеры, потому что они невидимы. Это сменные аппараты, которые надевают на зубы и ответственность лежит полностью на пациентах. Они должны менять вовремя капы и вовремя посещать врача, чтобы корректировать положение зубов. Это альтернатива неизменному лечению.



В Украине популярно лечение брекетами / Скриншот из видео 24 канала

В своей практике больше люблю использовать брекет-системы, потому что я контролирую весь процесс. Также если это сложные случаи ортодонтической патологии прикуса, то элайнерами иногда невозможно исправить. Советую элайнеры всем пациентам, которым невозможно установить брекет-системы. Потому что им важна эстетика. Это может быть особенностью их профессии.

"Нравится то, как меняются люди"

Вы носили брекеты?

Никогда не ходила в брекетах. Поэтому о дискомфорте могу знать только от своих пациентов.

Сколько зарабатывает ортодонт?

Все зависит от опыта, квалификации, методики, которую использует врач в своей практике. Даже от места работы, от клиники и ее расположения – в Киеве она, или на периферии. Все абсолютно индивидуально.

Если говорим о государственной клинике – это, конечно, минимальная зарплата. Если о частной, то примерно от 30 тысяч гривен ортодонт может зарабатывать.

Что вам нравится в вашей профессии, а что раздражает?

Нравится блеск в глазах и улыбки пациентов, когда снимают брекеты, и они впервые видят себя в зеркале. Нравится то, как меняются люди. Иногда меняется лицо пациентов. Они приходят и говорят, что слышат много комплиментов за свою внешность.

Наверное, не вижу никаких раздражителей. Потому что я люблю свою работу и закрываю глаза на те какие-то маленькие неурядицы, которые могут быть.