В Португалии заявляют, что почти половина всех смертей от коронавируса в стране произошла в январе 2021 года. Чиновники говорят, что во всем виноват "британский" штамм коронавируса.

Источник: CTV News

Сейчас в государстве существенно ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

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Смертность от коронавируса в Португалии

В январе от COVID-19 умерли 5 576 человек. Это составляет 44,7% от всех 12 482 смертельных случаев с начала пандемии в Португалии.

В росте количества больных и смертей португальские чиновники обвинили новый штамм коронавируса. Также они признали, что свою роль сыграло ослабление ограничений на движение населения в период в рождественских праздников.

Ассоциация, представляющая похоронные конторы, предупредила, что в государственных больницах заканчиваются холодильные помещения для хранения тел. Самая большая больница Португалии Санта-Мария уже установила дополнительные холодильные контейнеры, чтобы снизить давление на морги.

Обратите внимание! По данным ресурса Our World in Data, в Португалии самый высокий в мире коэффициент новых ежедневных случаев коронавируса на миллион жителей.

Ситуация с COVID-19 в Португалии