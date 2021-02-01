В Португалии половина смертей от COVID-19 пришлась на январь: причина
В Португалии заявляют, что почти половина всех смертей от коронавируса в стране произошла в январе 2021 года. Чиновники говорят, что во всем виноват "британский" штамм коронавируса.
Источник: CTV News
Сейчас в государстве существенно ухудшилась эпидемиологическая ситуация.
Читайте также В Японии зафиксировали вспышку заражения "британским" штаммом коронавируса
Смертность от коронавируса в Португалии
В январе от COVID-19 умерли 5 576 человек. Это составляет 44,7% от всех 12 482 смертельных случаев с начала пандемии в Португалии.
В росте количества больных и смертей португальские чиновники обвинили новый штамм коронавируса. Также они признали, что свою роль сыграло ослабление ограничений на движение населения в период в рождественских праздников.
Ассоциация, представляющая похоронные конторы, предупредила, что в государственных больницах заканчиваются холодильные помещения для хранения тел. Самая большая больница Португалии Санта-Мария уже установила дополнительные холодильные контейнеры, чтобы снизить давление на морги.
Ситуация с COVID-19 в Португалии
- По данным Worldometers, по состоянию на 1 февраля 2021 годакоронавирусом в Португалии заразилось более 726 321 человек.
- Из них выздоровели 534 384 больных.
- Германия уже предложила стране свою помощь. Так, Берлин направит в Лиссабон медиков и оборудование. Спасательная миссия продлится 3 недели.
Поделиться новостью