Эти данные обнародовало Национальное управление здравоохранения Португалии (DGS). Согласно отчету ведомства, сейчас полностью вакцинированы 8 904 253 человека и 9 039 364 получили одну дозу.
Также на тему: В мире в ближайшее время может возникнуть дефицит шприцев, – ВОЗ
Вакцинация в Португалии
Все возрастные группы, начиная с 12 – 17 лет, имеют полный уровень вакцинации более 87%, 90% получили по крайней мере одну дозу, и 100% для лиц в возрасте 65 лет и старше.
Охват вакцинацией по регионам существенно не изменился за последнюю неделю: на севере проживает 88% населения с полной вакцинацией, за ним идут Центр и Алентежу (87%), Лиссабон, долина Тежу и Азорские острова (84%), Мадейра (83%) и Алгарви (81%).
С начала вакцинации в конце декабря 2020 года Португалия получила около 23 миллионов вакцин, при этом почти 20 миллионов доз было роздано центрам вакцинации.
Ситуация с коронавирусом в Португалии: коротко
Источник: Euractiv
- По уровню вакцинации Португалию опережает только Ирландия.
- В Португалии, по данным DGS, с марта 2020 года умерли 18 222 человека, зафиксирован 1 100 961 случай заражения.
- За минувшие сутки в стране зафиксировали 864 новых случая. Но умерло только 5 человек, это подтверждает, что вакцины защищают от осложнений.