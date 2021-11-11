Эти данные обнародовало Национальное управление здравоохранения Португалии (DGS). Согласно отчету ведомства, сейчас полностью вакцинированы 8 904 253 человека и 9 039 364 получили одну дозу.

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Вакцинация в Португалии

Все возрастные группы, начиная с 12 – 17 лет, имеют полный уровень вакцинации более 87%, 90% получили по крайней мере одну дозу, и 100% для лиц в возрасте 65 лет и старше.

Охват вакцинацией по регионам существенно не изменился за последнюю неделю: на севере проживает 88% населения с полной вакцинацией, за ним идут Центр и Алентежу (87%), Лиссабон, долина Тежу и Азорские острова (84%), Мадейра (83%) и Алгарви (81%).

С начала вакцинации в конце декабря 2020 года Португалия получила около 23 миллионов вакцин, при этом почти 20 миллионов доз было роздано центрам вакцинации.

Обратите внимание! 9 октября страна достигла цели 85% населения с полной вакцинацией. Сейчас продолжается введение третьей дозы людям в возрасте 65 лет и старше, которые не болели инфекцией и которые завершили вакцинацию не менее 180 дней назад.

Ситуация с коронавирусом в Португалии: коротко

Источник: Euractiv