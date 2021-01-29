В Португалии третья волна COVID-19: правительство закрыло гражданам выезд из страны
В Португалии на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране ужесточают карантинные ограничения. С 31 января 2021 года гражданам на две недели запретили покидать территорию государства.
Источник: DW
Кабинет министров также принял решение ввести пограничный контроль на границе с Испанией.
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В Португалии третья волна COVID-19
Правительство страны отмечает, что сейчас Португалия столкнулась с третьей волной коронавируса. Из-за рекордных показателей заболеваемости в стране 15 января ввели жесткий карантин.
В то же время в Министерстве здравоохранения сообщают, что причиной увеличения количества больных COVID-19 являются рождественские и новогодние праздники. В это время люди часто нарушали карантинные требования.
Ситуация с коронавирусом в Португалии: коротко
- За минувшие сутки, 28 января, в Португалии зафиксировали 16 432 случая заражения COVID-19, 303 человека умерли.
- С начала пандемии в стране коронавирусом заболели более 685 тысяч человек.
- Победить смертельную болезнь удалось более 494 тысячам пациентов. Умерло от инфекции более 11 тысяч человек.
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