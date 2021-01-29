В Португалии на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране ужесточают карантинные ограничения. С 31 января 2021 года гражданам на две недели запретили покидать территорию государства.

Источник: DW

Кабинет министров также принял решение ввести пограничный контроль на границе с Испанией.

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В Португалии третья волна COVID-19

Правительство страны отмечает, что сейчас Португалия столкнулась с третьей волной коронавируса. Из-за рекордных показателей заболеваемости в стране 15 января ввели жесткий карантин.

В то же время в Министерстве здравоохранения сообщают, что причиной увеличения количества больных COVID-19 являются рождественские и новогодние праздники. В это время люди часто нарушали карантинные требования.

Обратите внимание! В Португалии за последние 2 недели коронавирус унес жизни более 3 тысяч граждан. С 15 января 2021 года в стране действует локдаун.

Ситуация с коронавирусом в Португалии: коротко