Власти Португалии решили ощутимо ослабить карантин, отменив большинство ограничений, в то же время переложив ответственность на людей.

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Отмена карантинных ограничений в Португалии

Поскольку большинство ограничений, налагаемых законом, исчезают, мы вступаем в фазу, которая основана на ответственности каждого,

– заявил премьер Антониу Кошта.

В стране продолжат действовать такие ограничения:

ношение защитных масок в общественном транспорте;

ношение защитных масок на крупных мероприятиях;

ношение защитных масок в домах престарелых;

ношение защитных масок в больницах;

ношение защитных масок в торговых центрах и гипермаркетах.

К слову, с 1 октября снова будут работать ночные клубы и бары, которые были закрыты с марта 2020 года. Но посетителям придется иметь при себе сертификаты о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.

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