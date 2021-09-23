Власти Португалии решили ощутимо ослабить карантин, отменив большинство ограничений, в то же время переложив ответственность на людей.

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Отмена карантинных ограничений в Португалии

Поскольку большинство ограничений, налагаемых законом, исчезают, мы вступаем в фазу, которая основана на ответственности каждого,
– заявил премьер Антониу Кошта.

В стране продолжат действовать такие ограничения:

  • ношение защитных масок в общественном транспорте;
  • ношение защитных масок на крупных мероприятиях;
  • ношение защитных масок в домах престарелых;
  • ношение защитных масок в больницах;
  • ношение защитных масок в торговых центрах и гипермаркетах.

Коронавирус в Португалии: основное

  • По состоянию на 23 сентября в Португалии коронавирус подтвердили у 1,06 миллиона человек. С начала эпидемии в стране умерли почти 18 тысяч больных, выздороветь удалось 1,01 миллиона.
  • Сейчас вакцинировали 8,5 миллиона местных жителей, что составляет 83,4% от всего населения.