Португалия отменяет почти все коронавирусные ограничения

23 сентября 2021 , 22:23
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Источник:

The Guardian

Правительство Португалии решило отменить большинство карантинных ограничений. Правила которые продолжат действовать в стране, останутся на ответственности ее граждан.

Власти Португалии решили ощутимо ослабить карантин, отменив большинство ограничений, в то же время переложив ответственность на людей.

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Отмена карантинных ограничений в Португалии

Поскольку большинство ограничений, налагаемых законом, исчезают, мы вступаем в фазу, которая основана на ответственности каждого,
 –  заявил премьер Антониу Кошта.

В стране продолжат действовать такие ограничения:

  • ношение защитных масок в общественном транспорте;
  • ношение защитных масок на крупных мероприятиях;
  • ношение защитных масок в домах престарелых;
  • ношение защитных масок в больницах;
  • ношение защитных масок в торговых центрах и гипермаркетах.
К слову, с 1 октября снова будут работать ночные клубы и бары, которые были закрыты с марта 2020 года. Но посетителям придется иметь при себе сертификаты о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.

Коронавирус в Португалии: основное

  • По состоянию на 23 сентября в Португалии коронавирус подтвердили у 1,06 миллиона человек. С начала эпидемии в стране умерли почти 18 тысяч больных, выздороветь удалось 1,01 миллиона.
  • Сейчас вакцинировали 8,5 миллиона местных жителей, что составляет 83,4% от всего населения.
Автор: Наталія Пристанська