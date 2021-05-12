Вчені заявили, що вакцина проти COVID не має жодного негативного впливу і не пошкоджує плаценту.

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Дослідження проводилося на вакцинах компаній Moderna та Pfizer. Більшість жінок отримали щеплення протягом третього триместру.

Плацента схожа на чорну скриньку в літаку. Якщо з вагітністю щось піде не так, ми зазвичай бачимо зміни в плаценті, які можуть допомогти нам з'ясувати, що сталося,

– заявив лікар Джеффрі Гольдштейн, доцент кафедри патології.

Дослідження опублікували в журналі Obstetrics & Gynecology. Вчені зібрали плаценту у 84 вакцинованих і в 116 невакцинованих пацієнток.

"З того, що ми можемо сказати, вакцина проти COVID не пошкоджує плаценту", – додав автор дослідження.

Крім того, дослідники зазначили, що це перше дослідження, де вивчають вплив вакцини проти COVID-19 на плаценту. Автори кажуть, що вагітні пацієнтки, які хочуть вакцинуватися, щоб уникнути зараження коронавірусом, повинні відчувати себе в безпеці.

"Наша команда сподівається, що ці дані можуть знизити побоювання щодо ризику вакцини для вагітних", – наголосила співавторка дослідження доктор Емілі Міллер.



Вчені вважають вакцинацію проти коронавірусу для вагітних безпечною / Фото: Getty Images