Поэтому в Украине механически помочь пациенту дешевле, чем проводить повторно такую сложную операцию. Об этом в интервью 24 каналу рассказал кардиохирург Львовской областной клинической больницы Дмитрий Бешлей.

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Человек после пересадки сердца может полноценно жить 10 лет, – Бешлей

Он объяснил, что полноценно пациент после пересадки сердца может жить 10 лет. Впрочем, у него появляются проблемы со здоровьем.

В частности начинается иммуносупрессия (ослабление иммунитета – 24 канал). А также увеличивается риск возникновения онкологических заболеваний.

Еще и после 10 лет людям нужна повторная трансплантация. Механическая помощь получается дешевле для страны, чем трансплантация. И ради нее никто не должен умереть,

– подчеркнул Бешлей.

Он также отметил, что после трансплантации сердца человек может вернуться к привычной жизни. Но это зависит от того, в какой стадии сердечной недостаточности реципиент был до операции, в каком состоянии были его другие органы.

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