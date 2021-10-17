После десяти лет людям нужна повторная трансплантация сердца, – кардиохирург
Источник:24 канал
Человек может полноценно жить после трансплантации сердца около 10 лет. Но потом ему снова нужна будет пересадка.
Поэтому в Украине механически помочь пациенту дешевле, чем проводить повторно такую сложную операцию. Об этом в интервью 24 каналу рассказал кардиохирург Львовской областной клинической больницы Дмитрий Бешлей.
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Человек после пересадки сердца может полноценно жить 10 лет, – Бешлей
Он объяснил, что полноценно пациент после пересадки сердца может жить 10 лет. Впрочем, у него появляются проблемы со здоровьем.
В частности начинается иммуносупрессия (ослабление иммунитета – 24 канал). А также увеличивается риск возникновения онкологических заболеваний.
Еще и после 10 лет людям нужна повторная трансплантация. Механическая помощь получается дешевле для страны, чем трансплантация. И ради нее никто не должен умереть,
– подчеркнул Бешлей.
Он также отметил, что после трансплантации сердца человек может вернуться к привычной жизни. Но это зависит от того, в какой стадии сердечной недостаточности реципиент был до операции, в каком состоянии были его другие органы.
Трансплантация сердца в Украине: последние новости
- В сентябре 2021 года в Украине провели первую операцию по трансплантации сердца ребенку. Пересадку сделали 13-летнему парню. Донором стал 54-летний мужчина, умерший от инсульта.
- Уже 28 сентября в Киеве пересадили сердце 12-летней девочке со сложной патологией. Орган в столицу доставили вертолетом из Винницы.
- По словам кардиохирурга Дмитрий Бешлей, между пересадкой этого органа взрослому и ребенку все же существует разница. Ребенку нельзя пересадить 60-летнее сердце, ведь оно имеет свой ресурс.