Группа первых подопытных будет небольшой – всего из 16 добровольцев. Они получат 2 дозы вакцины с интервалом в одну неделю.
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В исследованиях будут участвовать пациенты с симптомами Альцгеймера в возрастной категории 60 до 85 лет.
Что известно о препарате
- Вакцина назальная – в виде спрея для носа.
- Основным веществом является лекарство под названием протолин.
Предыдущие исследования довольно обнадеживающие
Ученые работали над разработкой вакцины около 20 лет. Во время исследований на грызунах они уменьшили бета-амилоидные бляшки у мышей. Согласно предварительным данным, стимуляция иммунной системы может помочь избавиться от бета-амилоидных бляшек в головном мозге.
Эти бляшки являются одним из признаков болезни Альцгеймера. Они образуются, когда части бета-амилоидного белка накапливаются между нервными клетками, что нарушает способность человека думать или вспоминать информацию.
Препарат распыляется непосредственно в носовой ход с целью активации иммунных клеток для удаления этих бляшек.