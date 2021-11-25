После 20 лет исследований ученые начинают испытания вакцины против Альцгеймера

25 ноября 2021 , 12:18
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Источник:

Science Alert

Вакцину против болезни Альцгеймера впервые опробуют на людях. Исследования будут проходить в США. Предварительные данные свидетельствуют о том, что препарат может остановить прогрессирование болезни.

Группа первых подопытных будет небольшой – всего из 16 добровольцев. Они получат 2 дозы вакцины с интервалом в одну неделю.

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В исследованиях будут участвовать пациенты с симптомами Альцгеймера в возрастной категории 60 до 85 лет.

Что известно о препарате

  • Вакцина назальная – в виде спрея для носа.
  • Основным веществом является лекарство под названием протолин.

Предыдущие исследования довольно обнадеживающие

Ученые работали над разработкой вакцины около 20 лет. Во время исследований на грызунах они уменьшили бета-амилоидные бляшки у мышей. Согласно предварительным данным, стимуляция иммунной системы может помочь избавиться от бета-амилоидных бляшек в головном мозге.

Эти бляшки являются одним из признаков болезни Альцгеймера. Они образуются, когда части бета-амилоидного белка накапливаются между нервными клетками, что нарушает способность человека думать или вспоминать информацию.

Препарат распыляется непосредственно в носовой ход с целью активации иммунных клеток для удаления этих бляшек.

Автор: Анастасія Кушпіт