После 20 лет исследований ученые начинают испытания вакцины против Альцгеймера

Вакцину против болезни Альцгеймера впервые опробуют на людях. Исследования будут проходить в США. Предварительные данные свидетельствуют о том, что препарат может остановить прогрессирование болезни.

Группа первых подопытных будет небольшой – всего из 16 добровольцев. Они получат 2 дозы вакцины с интервалом в одну неделю.

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В исследованиях будут участвовать пациенты с симптомами Альцгеймера в возрастной категории 60 до 85 лет.

Что известно о препарате

Вакцина назальная – в виде спрея для носа.

Основным веществом является лекарство под названием протолин.

Предыдущие исследования довольно обнадеживающие

Ученые работали над разработкой вакцины около 20 лет. Во время исследований на грызунах они уменьшили бета-амилоидные бляшки у мышей. Согласно предварительным данным, стимуляция иммунной системы может помочь избавиться от бета-амилоидных бляшек в головном мозге.

Эти бляшки являются одним из признаков болезни Альцгеймера. Они образуются, когда части бета-амилоидного белка накапливаются между нервными клетками, что нарушает способность человека думать или вспоминать информацию.

Препарат распыляется непосредственно в носовой ход с целью активации иммунных клеток для удаления этих бляшек.