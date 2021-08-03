Тяжесть течения коронавируса определяет тяжесть постковидного синдрома

Руководитель Центра инфекционных поражений нервной системы Елена Панасюк рассказала, что степень тяжести перенесенной коронавирусной инфекции непосредственно влияет на степень симптомов уже после заболевания.

К теме Определили период, когда после инфицирования коронавирусом возрастает риск инсульта

В частности, медики наблюдают увеличение количества людей, поступающих в медучреждения с онкологическими заболеваниями и опухолью центральной нервной системы.

Сначала их первичные симптомы расценивались как постковидные – слабость, головная боль, а когда отправляли их на МРТ, то обнаружили злокачественные опухоли,

– рассказала Елена Панасюк.

"Обнаруживали огромные опухоли"

По словам врача, у 10–15% пациентов с постковидными симптомами во время обследования медики выявляют скрытую онкологию.

Это в свою очередь негативно сказывается на прогнозе выздоровления онкопациентов, ведь время было потеряно, пациенты вовремя не обследовались, а "когда состояние было критическое, обнаруживали огромные опухоли".

Постковидный синдром требует изучения

Кроме того, на ситуацию повлияло большая нагрузка во время пандемии, больницы были переполнены, и не было возможности изучать постковидный синдром и то, как коронавирус провоцирует вспышку заболеваний.

Мы начали заниматься этой проблемой с июня прошлого года и продолжаем на научной основе сейчас. В крупных больницах уже есть центры, которые занимаются реабилитацией ковидных пациентов,

– добавила Елена Панасюк.

Впрочем, это доступно в крупных областных и районных центрах. Для небольших населенных пунктов и сел – проблема диагностики, восстановления от постковидных осложнений – остается.

Какие инфекции может запускать коронавирус

Также врач рассказала, что, по ее наблюдениям, в 25–30% случаях развиваются микст-инфекции, когда несколько вирусов или вирусы и бактерии после перенесенного коронавируса могут реактивировать другие вирусы, склонные к длительному пребыванию в организме.

В частности, это могут быть вирусы:

герпес группы,

корь,

краснуха

Поэтому, те изменения, которые происходят в нервной системе, могут быть обусловлены в том числе реактивацией других патогенов,

– заметила Панасюк.

Это наводит на мысль, что вирус определенное время может храниться в клетке и вызывать различные изменения. А проявляться они могут и через десятки лет. Врач считает, что изучение всех последствий коронавируса займет годы.