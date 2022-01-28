Коронавирус влияет на весь организм и предыдущие многочисленные исследования показали, что пациенты с COVID-19 в течение нескольких месяцев после начального заражения могут столкнуться с повышенным риском проблем со здоровьем.

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Новое исследование последствий коронавируса

Ученые из Великобритании решили исследовать проблему более широко и обратить внимание на состояние здоровья людей, которые были госпитализированы с COVID-19 в 2020 году.

По данным нового исследования, у таких пациентов вероятность умереть или повторно оказаться в больнице в следующие несколько месяцев в два раза выше, чем в среднем у населения.

Исследователи оценили данные с электронных медицинских карт почти 25 000 пациентов, выписанных после госпитализации из-за коронавируса. Для сравнения они использовали данные 100 000 медицинских карт населения в целом.

Коронавирус вдвое увеличивает риск смерти даже после выздоровления

В результате, у людей, которые попали в больницу с коронавирусом, общий риск повторной госпитализации или смерти в последующие месяцы был вдвое выше, чем в среднем у населения. Кроме того, они столкнулись с повышенным почти в пять раз риском смерти от любой причины.

Авторы исследования предполагают, что такие риски можно снизить путем усиленного наблюдения за пациентами с коронавирусом после выписки и лучшей осведомленности людей о возможных последствиях этой болезни.

Ученые также объяснили, что эти результаты отмечают важность вакцинации. Ведь это лучший инструмент, который у нас есть для предотвращения тяжелой формы COVID-19.