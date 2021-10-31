Несмотря на исходное снижение уровней антител сразу после заражения, результаты показали, что большинство людей (18 из 19 пациентов) сохраняли определенные уровни антител через 10 месяцев после заражения.

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Как антитела работают с новыми штаммами

Исследователи из Школы иммунологии и микробиологии также проверили, как антитела, созданные для борьбы с конкретным вариантом SARS-CoV-2, будут реагировать на другие штаммы. Ученые рассмотрели исходный вариант SARS-CoV-2 из Уханя, а также варианты Альфа, Бета и Дельта.

Результаты исследования

Антитела, производимые от конкретного варианта SARS-CoV-2, вызвали сильный иммунный ответ против такого же штамма.

Но антитела были менее эффективными при борьбе с разными вариантами.

При этом антитела из крови людей, инфицированных вариантами Альфа, Бета или Дельта, давали значительно более низкий перекрестный иммунитет, чем антитела из крови людей, инфицированных первым вариантом коронавируса.

Что это может означать для вакцинации

Антитела связываются со спаечным белком вируса SARS-CoV-2. Вакцины имитируют белок, создавая иммунный ответ против SARS-CoV-2.

Мутации коронавируса вызвали опасения по поводу того, будут ли вакцины, разработанные на первоначальном варианте SARS-CoV-2, эффективны против новых штаммов.

Это исследование дает уникальное представление о перекрестных нейтрализующих ответах антител, вызванных разными вариантами SARS-CoV-2,

– заявила доктор Лиан Дюпон.

Однако эти результаты предполагают, что в шиповом белке штаммов Альфа, Бета и Дельта были отличия. Это означает, что вакцины, разработанные на основе одного из новых вариантов, могут быть менее эффективны против других штаммов.

Ученые считают, что лучшую универсальную защиту против всех штаммов смогут предоставить именно уже разработанные вакцины, разработанные на основе первоначального варианта SARS-CoV-2.