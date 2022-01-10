После коронавируса дети и подростки значительно чаще болеют диабетом

Оказалось, что после коронавируса диабет часто диагностируется и у детей. После переноса COVID-19 вероятность диабета 1 и 2 типа значительно возрастает.

Ученые проанализировали данные нескольких сотен тысяч детей и подростков из США, собранных с марта 2020 по февраль 2021 года.

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Оказалось, что после перенесения коронавируса вероятность диабета для детей критически возросла. Причем как для первого, так и для второго типа. Поскольку на сегодняшний день механизм возникновения диабета (особенно второго типа) неясен, то причины, по которым коронавирус вызывает его повышенную вероятность, также неизвестны.

Подробные результаты анализа:

Оказалось, что среди переболевших COVID-19 частота выявления диабета в 2,66 раза выше, чем среди не болевших им,

Также риск получить диабет в 2,16 раза выше, чем среди больных острым респираторным заболеванием до эпидемии.

В работе отсутствует корреляция между тяжестью перенесенного COVID-19 и частотой диабета, то есть последний мог возникать и после легкой формы болезни.

говорится о людях до 18 лет, не часто болеющих диабетом. Так что эти цифры вызывают заметную обеспокоенность у экспертов.

Более того, по результатам следует, что даже те дети, которые перенесли острое респираторное заболевание до коронавируса тоже имели повышенную вероятность диабета, хотя и только в 20 – 25%, а не в 2,66 раза, как после коронавируса.

Почему коронавирус может вызвать диабет

В Центре контроля инфекционных заболеваний США не могут дать окончательного ответа, поскольку это неизвестно. Но пока предположили, что причиной могут быть либо стрессовая гипергликемия (повышенное содержание сахара в крови), либо инфицирование вирусом клеток поджелудочной железы. Также ученые рассматривают вариант, при котором рост вероятности диабета вызван лекарственной терапией. Ведь известно, что некоторые препараты (в том числе стероиды) могут приводить к росту уровня сахара в крови.

Однако исследователи сомневаются, что именно лекарство против коронавируса является главным виновником проблемы. Они подчеркнули, что только 1,5 – 2,2% выявленных после коронавируса случаев диагностированы как диабет, спровоцированный приемом лекарства.