Как происходило исследование
Эксперты Стэнфордской школы медицины (Stanford School of Medicine) проанализировали 45 различных исследований, опубликованных с января 2020 по март 2021. В общей сложности в них собраны данные более 9,7 тысячи пациентов, госпитализированных с умеренной или тяжелой формой COVID-19.
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В большинстве работ за больными наблюдали не менее трех месяцев, в некоторых – до полугода. Авторы исследования отметили, что на сегодняшний день это самый объемный анализ данных в этой группе пациентов.
Ученые обнаружили, что 72,5% людей, перенесших госпитализацию, сообщали минимум об одном устойчивом симптоме спустя месяцы после выписки. Всего было выявлено 84 симптома, которые длительно сохраняются после острого COVID-19, которые связаны с нарушениями во многих системах организма, включая сердечную, дыхательную, нервно-мышечную, неврологическую, кровеносную и иммунную.
Самые частые симптомы постковидного симптома
Чаще всего пациенты жаловались на:
- хроническую усталость (40%);
- одышку (36%);
- нарушения сна (29%);
- трудности с концентрацией внимания и памятью (25%);
- депрессию и тревожность (20%).
Это потрясающие цифры, особенно те, которые касаются усталости и одышки. Речь о довольно изнурительных симптомах, из-за которых люди испытывают трудности даже при подъеме по лестнице,
– сообщили ученые.