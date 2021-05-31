После коронавируса люди испытывают 84 длительных симптома

Наибольший обзор исследований, проведенный в США, в очередной раз подтверждает опасность долгосрочных последствий COVID-19. Большинство пациентов даже через полгода страдают от десятков различных осложнений.

Как происходило исследование

Эксперты Стэнфордской школы медицины (Stanford School of Medicine) проанализировали 45 различных исследований, опубликованных с января 2020 по март 2021. В общей сложности в них собраны данные более 9,7 тысячи пациентов, госпитализированных с умеренной или тяжелой формой COVID-19.

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В большинстве работ за больными наблюдали не менее трех месяцев, в некоторых – до полугода. Авторы исследования отметили, что на сегодняшний день это самый объемный анализ данных в этой группе пациентов.

Ученые обнаружили, что 72,5% людей, перенесших госпитализацию, сообщали минимум об одном устойчивом симптоме спустя месяцы после выписки. Всего было выявлено 84 симптома, которые длительно сохраняются после острого COVID-19, которые связаны с нарушениями во многих системах организма, включая сердечную, дыхательную, нервно-мышечную, неврологическую, кровеносную и иммунную.

Самые частые симптомы постковидного симптома

Чаще всего пациенты жаловались на:

хроническую усталость (40%);

одышку (36%);

нарушения сна (29%);

трудности с концентрацией внимания и памятью (25%);

депрессию и тревожность (20%).

Это потрясающие цифры, особенно те, которые касаются усталости и одышки. Речь о довольно изнурительных симптомах, из-за которых люди испытывают трудности даже при подъеме по лестнице,

– сообщили ученые.