После коронавируса в организме сохраняются аутоантитела: что это значит

Заражение коронавирусом может вызвать длительно продолжающийся аутоиммунный ответ. Даже у тех людей, у которых были легкие симптомы или бессимптомное течение болезни вообще.

Известно, что аутоантитела могут перегружать иммунную систему, тем самым приводя к осложнениям. К этому выводу пришли исследователи из Cedars-Sinai.

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При инфицировании вирусом или патогеном в организме человека вырабатываются антитела, которые обнаруживают инородные вещества и не дают им проникнуть в клетки. Однако в некоторых случаях производятся аутоантитела, которые могут атаковать собственные органы и ткани.

Исследователи Cedars-Sinai обнаружили, что COVID-пациенты имеют широкий спектр аутоантител в течение шести месяцев после полного выздоровления. До этого ученые знали, что тяжелые случаи COVID-19 могут настолько сильно нагружать иммунную систему, что вырабатываются аутоантитела.

Это исследование является первым, в котором сообщается не только о наличии повышенных аутоантител после легкой или бессимптомной инфекции, но и о продолжительности их сохранения в организме.

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Исследовательская группа Cedars-Sinai набрала 177 человек, переболевших коронавирусом. Ученые сравнили образцы крови этих людей с образцами, взятыми у здоровых людей до пандемии.

Все пациенты с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 имели повышенные уровни аутоантител.

Некоторые аутоантитела обнаружили у людей с заболеваниями, при которых иммунная система атакует собственные здоровые клетки, таких как волчанка и ревматоидный артрит.

Мы обнаружили сигналы активности аутоантител, которые обычно связаны с хроническим воспалением и травмой, затрагивающей определенные системы органов и ткани, такие как суставы, кожа и нервная система.

– заявила доктор Сьюзан Ченг.

Парадоксальное открытие

Интересно, что некоторые из аутоантител связаны с аутоиммунными заболеваниями, которые больше поражают женщин, чем мужчин. Однако в этом исследовании у мужчин было больше повышенных аутоантител, чем у женщин.

С одной стороны, это открытие парадоксально с учетом того, что аутоиммунные заболевания обычно чаще встречаются у женщин. С другой стороны, этого также можно было ожидать, учитывая все, что мы знаем о мужчинах, более уязвимых к самым серьезным формам COVID-19,

– сказал один из исследователей Ферт-Бобер.

Поскольку это исследование проводилось на людях, инфицированных до появления вакцин, исследователи изучат, генерируются ли аутоантитела аналогичным образом у людей с прорывными инфекциями.

Если ученые смогут лучше понять эти реакции аутоантитела, то человечество сможет приблизиться на один шаг к определению способов лечения аутоиммунного ответа.