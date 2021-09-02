После коронавируса почки могут "состариться" на 30 лет

Почки – еще одна уязвимая мишень для коронавируса, и от различных нарушений этого органа страдают даже пациенты, которые легко перенесли инфекцию. Новое исследование показало, что после COVID-19 может развиться серьезная почечная недостаточность.

Новое исследование влияния коронавируса на почки

Специалисты проанализировали данные 89 тысяч ветеранов вооруженных сил США, у которых подтвердили COVID-19 в течение года. Средний возраст инфицированных составил 68 лет. Для сравнения ученые воспользовались информацией из медицинских карт более 1,6 миллиона американцев, у которых не было коронавируса.

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Авторы исследования сосредоточились на всех случаях почечной недостаточности и ключевых показателях функционирования почек, включая уровень креатинина и скорость фильтрации. Полученные данные специалисты скорректировали с учетом возраста, наличия хронических заболеваний и лекарств, которые принимают.

Коронавирус разрушает почки

Результаты показали, что у пациентов после COVID-19 вероятность нарушения работы почек или значительного снижения их функций в течение 1 – 6 месяцев в среднем на 35% выше по сравнению с теми, у кого не было коронавируса. Среди ветеранов, включенных в исследование, у 4,7 тысячи человек функции почек в год ухудшились не менее чем на 30%. Это эквивалентно 30 годам снижения функционирования.

У некоторых участников исследования выявили еще более серьезные проблемы с почками: функция снизилась на 40 – 50%. У 220 ветеранов диагностировали терминальную стадию почечной недостаточности.

Ученые предупредили, что в исследовании принимали участие только мужчины пожилого возраста, поэтому результаты сложно интерпретировать для всей популяции. В любом случае, и врачи, и пациенты должны уделять повышенное внимание деятельности почек после перенесенного коронавируса.

Ранее ученые обнаружили, что аутоантитела были причиной тяжелых форм коронавирусной болезни. Кроме того, концентрация аутоантител повышается с возрастом – это объясняет, почему пожилые люди тяжелее болеют и чаще умирают от COVID-19