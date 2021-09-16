Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. Он отметил, что сейчас COVID-сертификат действует год и информации о том, нужна ли третья доза, нет.

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"Это означает, что если не появятся научные данные о том, что послевакцинальный иммунитет длится больше, или произойдет определенная мутация коронавируса, то через год мы будем делать повторные двукратные прививки", – рассказал Ляшко.

Почему практикуют бустерную дозу

Ляшко сказал, что некоторые страны ввели бустерную дозу – сделали 1 раз третью дозу. Там будут смотреть, насколько дольше продлится иммунитет после дополнительной иммунизации.

ВОЗ обратилась с призывом ко всем странам-членам ВОЗ не внедрять третью бустерную дозу, пока не вакцинируем максимум населения на планете двумя дозами,

– сообщил министр.

Он рассказал, что поддерживает этот призыв, ведь чем больше людей на планете вакцинируются, тем больше вероятность, что пандемию коронавируса преодолеют и болезнь перестанет активно распространяться.

Интервью с Виктором Ляшко программе "Что это было?": смотрите видео 24 канала

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