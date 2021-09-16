Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. Он отметил, что сейчас COVID-сертификат действует год и информации о том, нужна ли третья доза, нет.
К теме О новой волне COVID-19, вакцинации и маркетинговых ловушках: интервью главы Минздрава Ляшко
"Это означает, что если не появятся научные данные о том, что послевакцинальный иммунитет длится больше, или произойдет определенная мутация коронавируса, то через год мы будем делать повторные двукратные прививки", – рассказал Ляшко.
Почему практикуют бустерную дозу
Ляшко сказал, что некоторые страны ввели бустерную дозу – сделали 1 раз третью дозу. Там будут смотреть, насколько дольше продлится иммунитет после дополнительной иммунизации.
ВОЗ обратилась с призывом ко всем странам-членам ВОЗ не внедрять третью бустерную дозу, пока не вакцинируем максимум населения на планете двумя дозами,
– сообщил министр.
Он рассказал, что поддерживает этот призыв, ведь чем больше людей на планете вакцинируются, тем больше вероятность, что пандемию коронавируса преодолеют и болезнь перестанет активно распространяться.
Интервью с Виктором Ляшко программе "Что это было?": смотрите видео 24 канала
Вакцинация в Украине: последние новости
- Правительство утвердило проект госбюджета на 2022 год. Согласно ему, на вакцинацию против COVID-19 выделят 6 миллиардов гривен.
- Всего в Украине против коронавирусной инфекции сделали 11 099 203 прививок по состоянию на 15 сентября.
- Первую дозу получил 6 091 241 человек, а вторую – 5 007 962.