Вакцинация защищает хуже собственного иммунитета

Оказалось, что привитые вакциной Pfizer имели в 7 раз выше риски инфицирования, чем те, кто болел коронавирусом.

К теме Когда планируют ревакцинацию, если COVID-сертификат действует полгода

В ходе исследования повторное инфицирование чаще фиксировали у тех, кто привился одной из самых эффективных из вакцин, чем у тех, кто переболел COVID-19

– говорится в сообщении.

Противоречивые данные

Таковы результаты исследования значительно отличаются от предыдущих, которые доказывали, что вакцины защищают от коронавируса лучше, чем приобретенный иммунитет.

Однако ранее специалисты не оценивали заражение именно штаммом Дельта.

Выводы исследования



Люди, которые получили две дозы Pfizer, "почти в 6 раз чаще болели коронавирусом штамма Дельта и в 7 раз чаще имели симптоматическое заболевания, чем те, кто раньше выздоровел".

Стоит добавить, что исследования опубликовали пока только в виде препринта, его еще не оценивали другие, независимые специалисты.

К слову, на неделе появилось исследование американских ученых, которое свидетельствует, что эффективность вакцин против коронавируса производства Pfizer и Moderna упала с 91% до 66% – тоже из-за штамма Дельта.

Коротко о штамме Дельта

Впервые его зафиксировали в Индии. Сейчас штамм подтвердили минимум в 132 странах мира.

В ВОЗ считают, что Дельта не является более смертоносным, чем другие штаммы, но он значительно заразнее.

Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, Дельта в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения.

Переносить вариант Дельта могут как вакцинированные, так и полностью привитые от коронавируса люди.

По последним данным Минздрава, в Украине тоже растет количество инфицированных именно этим штаммом. Так, еще 5 августа в Украине зафиксировали 147 случаев штамма Дельта. Однако уже в конце месяца эта цифра увеличилась более чем в 3,5 раза.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Актуально Не потеря обоняния и вкуса: врач назвал новый первый симптом COVID-19 в Украине