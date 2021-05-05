Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях. В больницы госпитализировали еще 1 671 человека.

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За минувшие сутки от болезни умер 161 больной коронавирусом, в результате чего общее количество летальных случаев в стране выросло до 45 077.

Зато 7 728 человек выписали. Всего от болезни выздоровели уже 1 697 358 жителей Украины.

Количество проведенных тестов оставляет желать лучшего. Всего за прошедшие сутки осуществили 29 154 тестирования. Из них:

методом ПЦР – 19 206,

методом ИФА – 4 071,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5 877.

К слову, с начала пандемии в Украине провели 9 518 164 ПЦР-тестирование.

Темпы вакцинации в Украине

На протяжении 4 мая против коронавируса вакцинировали еще 3 425 граждан. В целом от начала вакцинальной кампании прививки сделали 759 434 жителям Украины. Из них только 303 человека закончили вакцинацию, то есть получили 2 дозы вакцины.

По состоянию на 4 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записалась 514 821 человек.

Количество новых больных и прививок в регионах:

Киев – 143 случая / 57 прививок;

Винницкая область – 31 случай/ 61 прививка;

Волынская область – 102 случая/ 41 прививка;

Днепропетровская область – 213 случаев / 879 прививок;

Донецкая область – 287 случаев/ 182 прививки;

Житомирская область – 16 случаев/ 61 прививка;

Закарпатская – 13 случаев / 76 прививок;

Запорожская область – 85 случаев / 20 прививок;

Ивано-Франковская область – 13 случаев/ 62 прививки;

Киевская область – 73 случая / 355 прививок;

Кировоградская область – 42 случая / 60 прививок;

Луганская область – 58 случаев/ 154 прививки;

Львовская область – 48 случаев / 0 прививок;

Николаевская область – 111 случаев / 289 прививок;

Одесская область – 216 случаев / 100 прививок;

Полтавская область – 106 случаев/ 23 прививки;

Ровенская область – 68 случаев / 120 прививок;

Сумская область – 52 случая / 25 прививок;

Тернопольская область – 70 случаев / 60 прививок;

Харьковская область – 405 случаев/ 384 прививки;

Херсонская область – 25 случаев / 160 прививок;

Хмельницкая область – 136 случаев / 0 прививок;

Черкасская область – 177 случаев / 86 прививок;

Черновицкая область – 62 случая / 40 прививок;

Черниговская область – 24 случая/ 130 прививок.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала