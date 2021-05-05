Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях. В больницы госпитализировали еще 1 671 человека.
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За минувшие сутки от болезни умер 161 больной коронавирусом, в результате чего общее количество летальных случаев в стране выросло до 45 077.
Зато 7 728 человек выписали. Всего от болезни выздоровели уже 1 697 358 жителей Украины.
Количество проведенных тестов оставляет желать лучшего. Всего за прошедшие сутки осуществили 29 154 тестирования. Из них:
- методом ПЦР – 19 206,
- методом ИФА – 4 071,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 5 877.
К слову, с начала пандемии в Украине провели 9 518 164 ПЦР-тестирование.
Темпы вакцинации в Украине
На протяжении 4 мая против коронавируса вакцинировали еще 3 425 граждан. В целом от начала вакцинальной кампании прививки сделали 759 434 жителям Украины. Из них только 303 человека закончили вакцинацию, то есть получили 2 дозы вакцины.
По состоянию на 4 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записалась 514 821 человек.
Количество новых больных и прививок в регионах:
- Киев – 143 случая / 57 прививок;
- Винницкая область – 31 случай/ 61 прививка;
- Волынская область – 102 случая/ 41 прививка;
- Днепропетровская область – 213 случаев / 879 прививок;
- Донецкая область – 287 случаев/ 182 прививки;
- Житомирская область – 16 случаев/ 61 прививка;
- Закарпатская – 13 случаев / 76 прививок;
- Запорожская область – 85 случаев / 20 прививок;
- Ивано-Франковская область – 13 случаев/ 62 прививки;
- Киевская область – 73 случая / 355 прививок;
- Кировоградская область – 42 случая / 60 прививок;
- Луганская область – 58 случаев/ 154 прививки;
- Львовская область – 48 случаев / 0 прививок;
- Николаевская область – 111 случаев / 289 прививок;
- Одесская область – 216 случаев / 100 прививок;
- Полтавская область – 106 случаев/ 23 прививки;
- Ровенская область – 68 случаев / 120 прививок;
- Сумская область – 52 случая / 25 прививок;
- Тернопольская область – 70 случаев / 60 прививок;
- Харьковская область – 405 случаев/ 384 прививки;
- Херсонская область – 25 случаев / 160 прививок;
- Хмельницкая область – 136 случаев / 0 прививок;
- Черкасская область – 177 случаев / 86 прививок;
- Черновицкая область – 62 случая / 40 прививок;
- Черниговская область – 24 случая/ 130 прививок.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала