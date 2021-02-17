После Прикарпатья: еще одна область Украины объявила об "угрожающей ситуации" с COVID-19
Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук рассказал, что в области ухудшается ситуация с коронавирусом. В местных больницах заканчиваются койки для зараженных COVID-19.
Источник:Фейсбук Сергея Осачука
Осачук сообщил, что количество госпитализированных с коронавирусом ежедневно растет.
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Ситуация, которая складывается с распространением коронавируса в области, угрожающая. Ежедневно растет количество людей, у которых диагностируют коронавирус, у нас уже – 400 человек,
– рассказал Осачук.
Глава ОГА заявил: за все время пандемии в области ранее не госпитализировали более 100 человек.
Впервые медицинская система в Черновицкой области переживает такую нагрузку. Это при том, что количество коек для зараженных постоянно увеличивали.
"Если раньше загрузка была 50% от 900, то теперь у нас 50% от 1700 коек, которые мы выделили для лечения коронавируса", – признался глава ОГА.
Одной из "горячих точек" является областной центр – город Черновцы. Ситуацию в городских больницах Осачук назвал "критической".
Дальнейшие шаги власти
Власти готовы немедленно принять меры для дальнейшей борьбы с пандемией.
"Мы готовы полностью перепрофилировать больницы, которые будут оказывать помощь только больным коронавирусом. Мы перепрофилируем детскую больницу для лечения взрослого населения", – рассказал Осачук.
Кроме того, в Черновицкой области могут закрыть учебные заведения минимум на 2 недели.
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