Врачи должны уделять особое внимание здоровью сердечно-сосудистой системы беременных женщин. Об этом говорится в научном заявлении Американской кардиологической ассоциации.

Часть неблагоприятных последствий беременности связана с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у женщин в будущем. Они связаны с развитием у женщин гипертонии, диабета, высокого уровня холестерина и сердечно-сосудистых катастроф, включая инфаркты и инсульты, через много лет после беременности.

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Неблагоприятные последствия беременности

Высокое артериальное давление во время беременности (гестационная гипертензия) увеличивает вероятность появления ССЗ в будущем в среднем на 67%, а риск инсульта – на 83%.

Преэклампсия (повышенное давление и нарушение работы почек и других жизненно важных органов) связана с увеличением риска ССЗ в 2,7 раза.

Гестационный диабет увеличивает риск развития сахарного диабета 2 типа в 10 раз и ССЗ – на 68%.

Преждевременные роды (на сроке до 37 недель) связаны с увеличением риска смерти от ССЗ почти в два раза.

Отслойка плаценты (ее отхождение от стенки матки до родов) связана с увеличением риска ССЗ на 82%.

Мертворождение связано с двойным риском ССЗ.

Как избежать негативных последствий беременности

Среди примеров эффективных способов профилактики неблагоприятных последствий беременности ученые приводят здоровое питание. У женщин, придерживающихся его в течение трех лет до беременности, снижается риск таких осложнений.

Снизить риск ССЗ и сахарного диабета 2 типа после беременности помогает кормление грудью. Врачам ученые предлагают наблюдать за женщинами в течение первых месяцев после родов для скрининга симптомов ССЗ.