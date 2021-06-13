После смерти пациента с COVID-19: в Британии медик украла карточку, чтобы купить сладости

В больнице Бирмингема 23-летняя Аэша Башарат украла банковскую карточку умершего от коронавируса пациента, чтобы покупать себе чипсы и сладости.

Медработница воспользовалась карточкой 83-летней женщины всего через 17 минут после того, как она умерла в больнице Бирмингема.

Читайте также Украина вернула пять пациентов из Беларуси

Медик использовала бесконтактную сенсорную панель в торговом автомате в больнице, чтобы сделать шесть покупок по 1 фунту стерлингов.

В тот вечер она сделала еще одну покупку на 1 фунт стерлингов, прежде чем снова попытаться воспользоваться карточкой, когда она в следующий раз вернулась на работу через четыре дня.

Камеры зафиксировали момент, когда банковскую карточку женщина использовала в торговом автомате в больнице Бирмингема 24 января, меньше чем через 20 минут после смерти пациента.

Женщина признала мошенничество, но отказалась извиниться перед семьей погибшей

Медработница сначала утверждала, что она якобы нашла карту на полу и при оплате перепутала ее с собственной.

Она признала мошенничество в Королевском суде Бирмингема в среду 9 июня и была приговорена к двум пятимесячным тюремным заключениям одновременно, оба отсрочены на 18 месяцев.

Также СМИ пишут, что женщина отказалась извиниться перед семьей пенсионерки, когда столкнулась с ней в ее доме в Спаркхилле.