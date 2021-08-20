После свадьбы на Буковине массовая вспышка COVID-19: госпитализировали десятки гостей
Источник:ТСН
В пгт Красноильск, Черновицкой области, провели свадьбу на 400 гостей. После празднования люди массово начали болеть коронавирусом, 20 человек госпитализировали в больницу.
Среди инфицированных нет ни одного вакцинированного человека. Состояние почти всех больных – средней тяжести. Они получают кислородную поддержку.
К теме В Минздраве спрогнозировали возможный пик заболеваемости COVID-19 в Украине
Также у госпитализированных есть кашель, одышка и лихорадка. Среди больных нет сотрудников ресторана – никто из них не заразился.
Пациенты лечатся в Сторожинецкой районной больнице. Ситуация в медицинском учреждении осложняется. Сейчас там находятся 67 инфицированных, а это втрое больше, чем в июле. Медикам ежедневно приходится разворачивать новые кровати.
У нас в начале недели еще было 70 коек, то сегодня уже 120 коек. Мы все расслабились, забыли про маски, нужно соблюдать элементарные правила карантина, и август месяц нам принес массовый рост больных,
– сообщили врачи заведения.
Сторожинецкий район – аутсайдер по темпам вакцинации
Сторожинецкий район, в котором произошло массовое гуляние, отстает по показателям вакцинации против коронавируса.
Ситуация с коронавирусом на Буковине по состоянию на 20 августа
Источник: Минздрав
- В течение 19 августа на Буковине COVID-19 диагностировали у 79 человек, а в течение 18 числа – у 82.
- Всего в области зарегистрировали 80 819 инфицированных, из которых выздоровели 78 374.
- К сожалению, болезнь унесла жизни 1 808 буковинцев.