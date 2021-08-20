После свадьбы на Буковине массовая вспышка COVID-19: госпитализировали десятки гостей

В пгт Красноильск, Черновицкой области, провели свадьбу на 400 гостей. После празднования люди массово начали болеть коронавирусом, 20 человек госпитализировали в больницу.

Среди инфицированных нет ни одного вакцинированного человека. Состояние почти всех больных – средней тяжести. Они получают кислородную поддержку.

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Также у госпитализированных есть кашель, одышка и лихорадка. Среди больных нет сотрудников ресторана – никто из них не заразился.

Пациенты лечатся в Сторожинецкой районной больнице. Ситуация в медицинском учреждении осложняется. Сейчас там находятся 67 инфицированных, а это втрое больше, чем в июле. Медикам ежедневно приходится разворачивать новые кровати.

У нас в начале недели еще было 70 коек, то сегодня уже 120 коек. Мы все расслабились, забыли про маски, нужно соблюдать элементарные правила карантина, и август месяц нам принес массовый рост больных,

– сообщили врачи заведения.

Сторожинецкий район – аутсайдер по темпам вакцинации

Сторожинецкий район, в котором произошло массовое гуляние, отстает по показателям вакцинации против коронавируса.

Ситуация с коронавирусом на Буковине по состоянию на 20 августа

Источник: Минздрав

В течение 19 августа на Буковине COVID-19 диагностировали у 79 человек, а в течение 18 числа – у 82.

Всего в области зарегистрировали 80 819 инфицированных, из которых выздоровели 78 374.

К сожалению, болезнь унесла жизни 1 808 буковинцев.

Всего с начала пандемии в Украине обнаружили 2 271 826 больных коронавирусом, 2 200 000 из которых уже выздоровели. Зато из жизни ушли 53 394 пациента.