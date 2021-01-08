Кампания по массовой вакцинации против коронавируса в некоторых странах мира только началась. Но уже появляются сообщения об инфицировании COVID-19 после прививки.

Вакцинам нужно время для формирования иммунитета. А все одобренные ныне препараты против коронавируса являются двухвалентными, то есть требуют двойного введения с интервалом в несколько недель. Об этом сообщает CNN.

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Почему коронавирусом можно инфицироваться после вакцинации

Человек может заразиться коронавирусом непосредственно перед вакцинацией или сразу после нее, пока организм не успел выработать антитела.

В центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отмечают, что формирование иммунитета "обычно длится несколько недель". И процент эффективности вакцин против коронавируса также предполагает определенное время ожидания. К примеру, компания Moderna измеряла эффективность своего препарата через 14 дней после введения второй дозы, а Pfizer через 7 дней после второй прививки. В целом обе вакцины во время клинических испытаний продемонстрировали 95% защиту против болезни. Это означает, что 5% людей все еще могут заразиться даже после введения двух доз. Во время массовой вакцинации этот уровень эффективности может еще больше снизиться, поскольку в мире есть люди с кардинально разным уровнем реакции иммунной системы.

Защита, которую предоставляют нам вакцины, со временем может исчезнуть. Некоторые препараты требуют дополнительного введения через несколько лет после иммунизации. К примеру, прививку против столбняка взрослым людям рекомендуют делать каждые 10 лет.

Также существует вероятность того, что новый коронавирус может мутировать. Иногда это может влиять на эффективность вакцины. В частности, из-за постоянной мутации вируса гриппа ученые ежегодно разрабатывают новую рецептуру препарата против этой болезни. Но пока неизвестно, как мутации коронавируса будут влиять на эффективность вакцинации.

Важно понимать, что привитые люди болеют не из-за того, что заразились от вакцины. Ведь современные вакцины не содержат вирусной нагрузки и не могут никого инфицировать.