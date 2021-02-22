В Ивано-Франковской области сейчас самая сложная ситуация с COVID-19. Власти прогнозируют, что через несколько дней ситуация должна стабилизироваться, но может ухудшиться в других регионах.

Во время форума "Украина 30" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в настоящее время эпидситуация ухудшается в Черновцах и Закарпатской области.

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Надеемся, мы собьем эту волну (COVID-19 – 24 канал) в Ивано-Франковской области. В других областях также. Мы готовимся сейчас. Мы видим, что в Черновцах сейчас готовится подъем (заболеваемости – 24 канал), в Закарпатской области,

– рассказал Тимошенко.

Отметим, что с 22 февраля в Ивано-Франковской области начала действовать красная зона карантина.

Запрещено:

Работа торговых центров, спортзалов, кинотеатров, ночных клубов и других развлекательных заведений.

Работа заведений общественного питания. Но им можно будет работать на вынос.

Проведение культурных и религиозных мероприятий.

Очное обучение для учеников 5 – 11 классов, уроки будут проходить дистанционно.

Разрешено:

Продовольственные магазины и рынки не закрывают. Однако будут работать они только при условии соблюдения правил карантина.

Транспорт будет продолжать свою работу в привычном формате.

Образовательные учреждения для детей 1 – 4 классов и детские сады будут продолжать работать. Однако родители могут выбрать дистанционный формат.



Что предусматривает адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала