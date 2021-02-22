После всплеска COVID-19 на Прикарпатье власти готовятся к вспышке в других регионах
В Ивано-Франковской области сейчас самая сложная ситуация с COVID-19. Власти прогнозируют, что через несколько дней ситуация должна стабилизироваться, но может ухудшиться в других регионах.
Источник:24 канал
Во время форума "Украина 30" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в настоящее время эпидситуация ухудшается в Черновцах и Закарпатской области.
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Надеемся, мы собьем эту волну (COVID-19 – 24 канал) в Ивано-Франковской области. В других областях также. Мы готовимся сейчас. Мы видим, что в Черновцах сейчас готовится подъем (заболеваемости – 24 канал), в Закарпатской области,
– рассказал Тимошенко.
Отметим, что с 22 февраля в Ивано-Франковской области начала действовать красная зона карантина.
Запрещено:
- Работа торговых центров, спортзалов, кинотеатров, ночных клубов и других развлекательных заведений.
- Работа заведений общественного питания. Но им можно будет работать на вынос.
- Проведение культурных и религиозных мероприятий.
- Очное обучение для учеников 5 – 11 классов, уроки будут проходить дистанционно.
Разрешено:
- Продовольственные магазины и рынки не закрывают. Однако будут работать они только при условии соблюдения правил карантина.
- Транспорт будет продолжать свою работу в привычном формате.
- Образовательные учреждения для детей 1 – 4 классов и детские сады будут продолжать работать. Однако родители могут выбрать дистанционный формат.
Что предусматривает адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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