Последствия COVID-19: в Чернигове не хватает доноров крови

В Черниговском областном центре крови стало меньше людей, которые сдают кровь, однако потребность в ней только увеличилась. Больше всего препаратов крови сейчас нужно онкологии, хирургии и роддомам.

Медики отметили, что обычно в центр приходят сдать кровь для кого-то конкретно – заболел родственник, друг или коллега. Впрочем, тех, кто это делает просто так – очень мало.

К теме В Украине создадут реестр доноров крови

В центре принимают все группы крови

"Кто уже сдавал кровь, те чаще приходят, потому что знают потребность центра. Они следят за новостями на нашем сайте и в соцсетях мы каждый понедельник публикуем, какой группы не хватает, и люди приходят по необходимости", – рассказала медсестра Анна Щербина.

Больше всего не хватает в областном центре крови II положительной группы. Однако, нужны и другие.

В основном это отрицательные группы крови. Их в природе меньше, и у нас меньше. Поэтому постоянно нуждаемся в группе крови с отрицательными резус факторами,

– сообщила гендиректор Черниговского областного центра крови Лилия Бузницкая.

Доноров стало меньше из-за COVID-19

Уменьшение количества желающих сдать кровь связывают, в том числе и с коронавирусом. По словам медиков, они тщательно следят за состоянием здоровья доноров.

"Мы обращаем внимание, чтобы у человека не было симптомов простуды. Особенно за последний месяц очень тщательно собираем анамнез – чем он болел, чем лечился. Подчеркиваем, что есть возможность вакцинироваться", – рассказала терапевт Черниговского областного центра крови Тамара Кальная.

В Чернигове не хватает доноров крови: смотрите сюжет 24 канала

Бесплатная возможность проверить здоровье

Медики просят людей сдавать кровь для спасения жизней, отмечая, что эта процедура не вредная для организма. Более того, даже полезная. Например, для людей с повышенным давлением. Кроме того, это бесплатная возможность проверить свое здоровье.

Кровь проверяют на гепатит B и С, сифилис и ВИЧ. Человек, который сдает кровь, всегда знает о состоянии своего здоровья. Эти результаты получают "на руки",

– подчеркнула гендиректор КНП Черниговский областной центр крови Лилия Бузницкая.