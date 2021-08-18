Последствия для здоровья будут масштабными: ученые пугают новой эпидемией

Ученые выяснили, что в будущем смартфоны могут стимулировать эпидемию отравления свинцом. Все из-за того, что темпы производства свинца растут.

Это показывает, в частности, ядовитый металл, найденный в скелетах возрастом 12 тысяч лет. Сейчас он имеет прямое влияние на то, что происходит в нашем организме.

Внимание Уровень стресса может быть признаком серьезной проблемы: когда начать беспокоиться

О каких масштабных последствиях говорится в исследовании

По словам ученых, во время исследования проверяли кости из могильника в центральной Италии. Его использовали 12 тысяч лет подряд. Они пытались проследить уровень концентрации свинца в разные эпохи.

Так, с ростом производства свинца в мире, люди его поглощают. Более того, такое наблюдение имеет масштабные последствия для здоровья населения из-за прогнозируемого увеличения производства свинца и других металлов.

Телефоны и свинец

Интересно, что ученые отметили – телефон iPhone работает именно благодаря свинцу. Его используют, чтобы запаять и соединить детали.

Кто наиболее уязвим к свинцу

Этот смартфон имеет 3,5 миллиарда человек – то есть почти половина населения планеты.

Чем больше свинца мы производим, тем больше людей, скорее всего, поглотит его в свое тело. По словам профессора Игала Эрела, также дает большой токсический эффект. Особенно уязвимыми к нарушению мозга и нервной системы являются дети.

Свинец также увеличивает риск высокого кровяного давления и повреждения почек у взрослых, а также может вызвать выкидыш или преждевременные роды,

– отметил профессор.

Выводы

Ученые отметили, что производство свинца и других металлов будет расти еще больше из-за требования к электронным устройствам, аккумуляторам, солнечным батареям и ветровым турбинам. Со временем они портятся и выделяют свою токсичность в воздух и почву.

После попадания свинца в организм он распространяется в мозг, почки, печень и кости. Поэтому ученые считают, что нужны жесткие ограничения.

Интересно Еще одна болезнь может провоцировать психические расстройства